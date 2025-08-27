2025年8月25日、中国メディアの極目新聞は、中国の高速道路で「不気味なマスク」を装着した人物が他車のドライバーを驚かせる事案が発生したと報じた。

記事によると、浙江省杭州市を通る長深高速道路の路上で24日、上海ナンバーの車に乗った覆面姿の人物が並走する車に対して窓を開けて少し身を乗り出して見つめ、その後窓を上げてから再び顔を向けて注視する一幕があったとして、ネットユーザーが現場で撮影した動画を公開した。

動画を公開したユーザーは、覆面姿の人物と面識がなく、相手がわざわざ窓を開けてこちらを注視してきたことから「意図的な行為だ」と主張するとともに、「同乗していた女性が驚いてしまった。本当に気味が悪い」とコメントしている。

また、動画を見た他のユーザーからも「気色悪い。夜中に見たらびっくりする」「他人の安全運転に影響を及ぼしている」といったコメントが寄せられたという。動画を見ると、覆面は目玉が飛び出たホラーマスクのようで、覆面の人物は助手席に乗っていたことが分かる。 マスク



極目新聞の記者が杭州高速交通警察に報告したところ、担当者からは「この件はすでに把握しており、現在対応中である」との回答が得られたという。

中国のネットユーザーからは「夜中にクリックして動画を見たら、こっちまで驚いた」など、恐怖や驚きを感じたというコメントともに「危ない。こんなくだらないことは止めるべき」「突然の驚きはドライバーに3〜5秒の認知の空白を生じさせる。高速道路でやれば、100メートル近く目隠しで運転させるようなものだ」など、悪質な危険行為との声が多く寄せられた。

また、「絶対にこいつを突き止めろ」「公共の安全を脅かした罪に問うべき」「まさかこれをユーモアだとか思ってないだろうな」「もし相手がパニックを起こして衝突してしまったら、責任を取るのか」など当事者に処罰を下すべきとの意見も目立った。

このほか、「暇を持て余している人間もいるんだな」「もうすぐ中元節（お盆）だからな。土の下に眠る家族に会いたいんだろうな」など、ユーモア混じりのコメントも見られた。（編集・翻訳/川尻）