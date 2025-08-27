＜注目銘柄＞＝ＳＲＥＨＤ、第１四半期大幅減益も計画通りで通期大幅増益へ ＜注目銘柄＞＝ＳＲＥＨＤ、第１四半期大幅減益も計画通りで通期大幅増益へ

ＳＲＥホールディングス<2980.T>が３０００円台前半でのもみ合いから上放れを指向し始めており、まずは４０００円台回復へと向かいそうだ。



８月８日に発表した第１四半期（４～６月）連結決算は、営業利益が９２００万円（前年同期比８９．１％減）と大幅減益となった。アセットマネジメントや仲介コンサルティングを展開するライフ＆プロパティソリューション（Ｌ＆Ｐ）セグメントで前年同期に大型案件があった反動に加え、今期は開発・売却物件が下期に集中していることが影響した。一方、さまざまな業界のＤＸに向けてパッケージ型クラウドツールやテーラーメイド型アルゴリズムを提供するＡＩクラウド＆コンサルティング（ＡＩＣＣ）セグメントは、ライフ＆ヘルスケア領域を中心に順調に推移した。



大幅減益となったものの、会社側の期初予想では、Ｌ＆Ｐセグメントの黒字転換は第４四半期に入ってからとしており、いわば計画どおりの着地となった。２６年３月期通期では、ＡＩＣＣセグメントで引き続きライフ＆ヘルスケア領域の成長とそれに伴う収益ミックスの良化が見込まれることや、Ｌ＆Ｐセグメントでアセットマネジメント事業によるストック収益の積み上げが寄与することで営業利益４０億５０００万円（前期比３０．３％増）と大幅増益を予想。調査機関によっては４３億円台を見込むところもある。（仁）



出所：MINKABU PRESS