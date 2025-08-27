¿À¸Í¡¦½÷À»É»¦»ö·ï¡¡Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Ò°÷ÎÀ¤ò²ÈÂðÁÜº÷
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°5»þ¤¹¤®¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Î°ì¼¼¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¶ÐÌ³Àè¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤ÎÉô²°¤Ç¤¹¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¡Ê24¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢Èï³²½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢»ö·ïÁ°Æü¤Ë¤Ï½÷À¤Î¿¦¾ì¶á¤¯¤ò×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»ö·ïÅöÆü¤Ï½÷À¤ò50Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¹ÔÆ°¤â¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÀÜÅÀ¤ÎÍÌµ¤ä»¦³²¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
