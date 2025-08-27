10時の日経平均は21円安の4万2373円、コナミＧが16.38円押し下げ 10時の日経平均は21円安の4万2373円、コナミＧが16.38円押し下げ

27日10時現在の日経平均株価は前日比21.35円（-0.05％）安の4万2373.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は752、値下がりは769、変わらずは96。



日経平均マイナス寄与度は16.38円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、バンナムＨＤ <7832>が13.57円、ファストリ <9983>が12.16円、リクルート <6098>が11.95円、ファナック <6954>が10.97円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を37.82円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が31.81円、テルモ <4543>が10.53円、ニコン <7731>が10.13円、ＳＢＧ <9984>が9.12円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、建設、海運、精密機器と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、サービスが並んでいる。



※10時0分14秒時点



株探ニュース

