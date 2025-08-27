40・50代は【ZARA】で何買う？ 大人に似合う♡「きちんと見えトップス」

40・50代の大人世代はカジュアルなデイリーコーデでも、品よくおしゃれを楽しみたいところ。中でもトップスは着こなし全体の印象を左右する重要なアイテムだから、ディテールやデザインには特に注目したいところ。そこで今回は一癖アリのアイテムが揃う【ZARA（ザラ）】から、きちんと見えするトップスをピックアップしました。大人女性の着こなしをおしゃれに格上げできそうなアイテムを早速チェック！

大人の抜け感を演出するデニムシャツ

【ZARA】「半袖デニムシャツ」\6,290（税込）

存在感のあるメタルボタンがアクセントのデニムシャツ。素材感はカジュアルでも、襟付きだからきちんと感を備えつつ、やや深めのVネックデザインで女っぽさも香る一着です。短すぎないコンパクトシルエットが自然なスタイルアップを叶えてくれるかも。

ノットデザインがさりげないアクセントに

【ZARA】「フロントノット シャツ」\5,990（税込）

フロントのノットデザインが、さりげないアクセントになったシャツ。落ち着いた印象のブラウンは品のある大人コーデにぴったりです。かっちりとした雰囲気になりがちなシャツも、小さめの襟なら可愛らしさを補ってくれます。公式ECサイトでは「在庫少」と表示されているので、早めのチェックが吉かも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。