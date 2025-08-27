夏真っ盛りの暑い日でも、涼しいお部屋でくつろぐ猫ちゃんの姿は見ていてとても微笑ましいもの。とある日、猫ちゃんはクーラーの効いた部屋のテーブルの上で、見事なヘソ天ポーズを披露。まるで「ここが一番涼しい場所にゃ」と言っているかのような表情で、完全にリラックスしていたそうです。投稿はX（旧Twitter）にて、7.4万回以上表示。いいね数は4000件を超えました。

テーブルの上はクーラーで涼しい

今回、Xに投稿したのは「おだま」さん。登場したのは、猫のまるちゃんです。

暑い夏の日、まるちゃんが選んだのはテーブルの上。クーラーの風が心地よく届く場所で、毛皮をまとった体を少しでもクールダウンさせていたようです。普段は警戒心の強い猫も、涼しさと安心感がそろえばこんなにも無防備になるみたいです。

お腹を丸出しにして寝転がる姿は、まさに信頼と安心を感じているサイン。柔らかい毛並みがふわっと広がり、丸くなった前足や伸びきった後ろ足も愛らしさ満点です。野生の本能をどこかに置き忘れたような、くつろぎきったポーズは、見ているこっちも気が緩みますね。

クーラーで涼んでいた、まるちゃんの様子にX民もニッコリ

テーブルの上でヘソ天をしてクーラーの涼しい風を感じていたまるちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「完全に野生を失っておるw」「こんな気持ちよさを分けてもらいたいなあ」「冷たくて気持ち良さそうです」などの声が多く寄せられていました。

暑い日が続く中、快適な場所を見つけ、存分にくつろいでいたまるちゃん。その姿は、暑さにぐったりしがちな人たちにも、ちょっとした癒しと涼しさを届けたようです。

Xアカウント「おだま」では、たくさんの猫たちとのにぎやかな暮らしの様子などが投稿されています。元気いっぱいな猫ちゃんたちの姿は見ているだけで心癒されます。

