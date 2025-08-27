北海道付近にある低気圧やそこからのびる寒冷前線などの影響で、27日(水)は日本海側を中心に雨の降る天気になるでしょう。発達した雨雲による急な雷雨に見舞われるところもありそうです。

27日午前6時の天気図です。北海道の北に中心を持つ低気圧は発達していて、寒冷前線が日本海側沿岸の地形に沿うようにしてのびています。

寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線付近は大気の状態が非常に不安定になっています。前線の南側には発達した雨雲があり、日中は日本海側の各地で雨が強まるところもある見込みです。

27日の雨と風の予想ですが、昼前から昼過ぎにかけては北陸や東北の日本海側の広い範囲で雨が降り、雨脚が強まるところもありそうです。

夕方から夜のはじめごろにかけても、日本海側の各地では雨が降り続くところがあるでしょう。低気圧の中心に近い北海道では雨風ともに激しくなりそうです。

また、西日本から東日本の内陸部では急な雷雨のおそれがあり注意が必要です。

27日は日本海側を中心に雨が降る見込みです。関東や東北では、28日(木)午前6時までの24時間の予想雨量が多いところで100ミリになっています。

北陸は、雨雲が急速に発達し雷雨に見舞われるおそれがあります。

27日の夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。