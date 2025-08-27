家族になった記念日を迎えた猫ちゃんの3年間をまとめた動画がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は5万3000回を超え「猫ちゃんたちがほんと幸せそうで嬉しいです」「これからもみんなで仲良く暮らしてね」「初めての鼻チューには感動しました」といったコメントが集まっています。

【動画：外に放り出されたところを保護された猫→お家に迎えて３年が経過すると…】

はじめは警戒していた猫ちゃん

猫のホルンくんが飼い主さんのおうちに来て3年がたったそうです。ホルンくんは以前、多頭飼育されていましたが、アパートの取り壊しで外に放り出され、その後保護されたのだそう。トライアル初日は「シャー！」と威嚇をしたり、夜鳴きをしていたそうです。

先住猫との相性

投稿者さんのおうちには先住猫のささみくんがいます。初対面のときは、交流がなかったそうですが、しばらくして鼻を近づけてあいさつをすることができたそうです。この様子を見て、飼い主さんはほっとしたのだそう。それから、ホルンくんのトライアルを終えて正式にお迎えしたそうです。多頭飼育では猫同士の相性が大切なので、仲良くなれそうで本当によかった！

闘病を経て甘えん坊に

ホルンくんを迎えて3ヵ月が過ぎたころ、皮膚に湿疹ができたため治療が始まったそうです。なかなか改善せず、脱毛や薬が合わず体調を崩すこともあり、セカンドオピニオンを受けることにしたのだそう。療法食と皮膚の薬が処方され、1ヵ月後には改善が見られたそうです。治療開始から半年後にはホルンくんの毛はふさふさになったのだそう。

ホルンくんの毛並みが良くなってきた頃から、ホルンくんはささみくんにピッタリくっつくようになったのだそう。たまにささみくんへの愛が強すぎて怒られることもあったそうです。その後もささみくんや飼い主さんに甘え、たくさん遊び、ごはんをしっかり食べ、よく寝て、飼い主さんを幸せにしているそうです。飼い主さんも「ホルンくんがいる毎日が幸せです」とコメントしています。家族に迎えられ3年の記念日を迎えたホルンくんでした。

動画には「愛情たっぷり与えてくれる家族に出会う猫ちゃんが多くありますように」「素敵なご家族と巡り合い、幸せな猫ちゃんたちだな～。と思いました」「パパさんママさん、ささみお兄ちゃんに甘えて長生きするんだよ」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「元野良猫のささみとホルン」では、ささみくんとホルンくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。