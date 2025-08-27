◆テニス ▽全米オープン（２６日、米国・ニューヨーク）

２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）の第２章が幕を開けた。安定感を重視した新たなテニスで、１回戦は同１０６位のヒリート・ミネン（ベルギー）に６−３、６−４のストレート勝ち。２０２２年全豪オープン以来のシード復帰を勝利で飾った。２回戦では同４７位のヘイリー・バプティスト（米国）と対戦する。

マッチポイントで、相手のフォアがネットにかかると、しっかりとガッツポーズで、大坂はシード復帰を勝利で祝った。「とてもナーバスになった。でも、ここはホームのよう。来てくれて本当にありがとう」。

大坂の新たな章が幕開けだ。第１章が「破壊」がテーマのパワーテニスだとすれば、第２章は「安定感」を軸に、攻守の切り替えで勝負する新たなテニスだ。ようやく、このスタイルを貫こうと覚悟を決めた。

第１セット、３オールの第７ゲームだった。ミネンが放った絶妙のドロップショット。スタートが遅れた大坂だが走りに走った。ようやく手を伸ばし、触った球が、相手のミスを誘った。

これまでなら、ドロップショットを打たれた瞬間に、取ることはあきらめていただろう。しかし、現在の大坂は、必死で球を追う。少しでも多く返球し、チャンスにつなげる忍耐を覚えた。

大坂と言えば、これまでの代名詞は、強烈なサーブとフォアハンド。力任せの破壊力だった。おもしろいデータがある。２０２０年に優勝したときの最速サーブは、時速約１９３キロ。この日の最速は約１８２キロで、約１０キロも遅い。それでも球種とコースを工夫し７本のエースを奪った。

ただ、この日も、安定感を覚えた裏返しで、攻撃に迷う場面があった。ラケットを振り切れず凡ミスが生まれた。しかし、それでも気持ちが切れることなく、丁寧に安定感を重視したプレーを展開。派手さはないが、じっくりとプレーを戻し勝ちきった姿に、大坂の新たなスタイルに対する覚悟を見た。