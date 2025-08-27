好き＆行ってみたい「静岡県の星空スポット」ランキング！ 2位「朝霧高原」を抑えた1位は？【2025年調査】
晴れた夜空に瞬く満天の星は、都会の喧騒を忘れさせてくれる特別な景色。中部地方には海辺や高原、山頂や湖畔など、ロマンチックな星空が楽しめる絶景スポットが数多くあります。地元の人に愛され、旅行者も足を運びたくなる魅力あふれる場所とは――。
All About ニュース編集部では、2025年8月13〜14日の期間、全国10〜60代の男女202人を対象に、星空スポット（中部地方）に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「静岡県の星空スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ここの道の駅で何回か車中泊して良いと思ったから」（50代男性／長野県）、「実際に行ってみて、キャンプをしながら富士山と星空が見えるのがとても良かったから」（30代女性／愛知県）、「富士山と星空を同時に楽しめる、絶好のロケーションに魅力を感じます。遮るもののない広大な高原で、富士山のシルエットを背景に、無数の星々が輝く景色を眺めたいです。日本一の山と、宇宙の神秘が共演する、最高の景色を体験してみたいです」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「自然に囲まれた静かな場所で、光に邪魔されずにきれいな星空を見られる」（30代女性／神奈川県）、「高所で簡単にアクセスできるし、いつもは吉田口の方に行くので静岡側も気になるので行ってみたい」（20代女性／愛知県）、「標高が高い方が星空を楽しめると思ったからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
2位：朝霧高原／28票富士山の西麓に広がる朝霧高原は、開放的な草原と雄大な山のシルエットを背景に、満天の星を望める人気の観賞地です。周囲に遮るものが少なく、どの方向を見ても大きな夜空が広がるのが魅力です。星空観賞だけでなく、日中は富士山を望む絶景スポットとしても知られ、キャンプやアウトドアと組み合わせて楽しむ人も多い場所です。都市部からのアクセスも良く、自然と星空の両方を満喫できる身近な高原エリアといえるでしょう。
1位：富士山五合目（富士宮口）／58票標高約2400メートルに位置する富士山五合目（富士宮口）は、夜空を最も近くに感じられる特別な星空スポットです。雲海の上に立つような環境から見上げる星空は、地上では得られない圧倒的な迫力を誇ります。夜間は街明かりの影響が少なく、空気も澄んでいるため、天の川や流星群なども鮮やかに観測可能です。登山口としての知名度も高く、観光と合わせて訪れる人も多いですが、ここで見る星空は訪れる人の記憶に深く刻まれる特別な体験となるでしょう。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)