東京から車で約2時間。八ヶ岳と南アルプスに囲まれた山梨県北杜市の森の中に、“おいしいキャンプ”がテーマのアウトドア複合施設『FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳（フォークウッド ビレッジ ヤツガタケ）』がある。ミールキットや器具が充実し、初心者でも簡単にキャンプにトライできるという施設だ。フィールド内では、薪火を使ったアウトドアサウナも楽しめるという。1日過ごすうちに、まるで楽園にいるような気分に誘われた。注目のスポットをレポートしたい。

初心者でも安心！キャンプ道具を一式レンタル＆サポート付きのプラン

枝でできたアーチをくぐり、森の中の小道を抜けるとサウナエリアに到着

約1万8000坪の敷地を誇る同施設。敷地にはキャンプグラウンドやアウトドアサウナに加え、カフェ、ショップ、プレイグラウンド、ワーケーションオフィスなどがあり、標高約1000mの森の中で好みに合わせてさまざまな楽しみ方ができる。

手ぶらキャンププランでは、テントも張ってもらえるのがうれしい

キャンプサイトにはソロからグループキャンプまで対応できる、あらゆるサイズの区画サイト（4000円〜）が揃う。なかでも、アウトドア初心者におすすめは「手ぶらキャンププラン」（2名3万円〜）だ。キャンプ道具を一式レンタルできる上、テントとタープの設営や片付けをスタッフが行ってくれるので、疲れたおとなにも最適。今後道具を一式揃え、キャンプを始めたいという人にとっても参考になる内容となっている。

Wi-Fiも完備、1日1組限定！宿泊ができるトレーラーハウス

森の一番奥にひっそり佇むトレーラーハウス

そして、ちょっぴり贅沢なキャンプを楽しみたい方にいちおしなのは、1日1組だけが宿泊できるトレーラーハウスだ。（素泊まり2名3万円〜、ミールキット2食付き4万円〜）

部屋には、ソファやハンモックもあり、ゆっくり寛げる

アメリカンクラシックから着想を得たウッディな室内は、温かみのある雰囲気が心地いい。男性同士でキャンプをすることはあるものの、案外パートナーに「汚い場所は嫌」なんて敬遠されてしまう方も少なくないのではないだろうか。こちらのトレーラーは、キッチンやベッドルームのほか、清潔感のあるウォシュレット付きトイレやバスルームもあり、そんなタイプの方にもおすすめ。Wi-Fiも完備しているので、ワーケーション（仕事をしながら余暇を楽しむこと）にも最適なのだ。

寝室には大きな窓があり、森に包まれるような気分で眠りにつける

独り占めできるプライベートなBBQサイトは、特別感たっぷり

さらに最高なのが、デッキから階段でゆるやかに繋がる、自分たちの為だけに用意された、プライベートなBBQサイトである。ファイヤープレイスや炊事場、BBQに必要な器具が一式揃い、初心者からエキスパートまで楽しめる空間となっている。

ここでしか味わえない！八ヶ岳の源水を掛け流して楽しむ自然豊かなサウナ

ティピーテント型のサウナは見た目もインパクト大

荷物を置いたら、まず向かってほしいのが、森を抜けた先にある、サウナエリア。到着すると、ネイティブアメリカンの移動式住居・ティピーテントをイメージした、薪火アウトドアサウナが登場！水風呂や、木々に囲まれた外気浴スペースもあり、目の前に楽園のような景色が広がる。ちなみに、サウナはパブリックサウナ（90分）と貸切サウナ（120分）のふたつから選べるが、今回はパブリックサウナ（平日 2500円 、土日祝 3000円）をセレクトした。

フィンランド製薪ストーブを囲みつつ、会話を楽しもう

サウナの扉を開けると、中心にフィンランド製の薪ストーブがあり、それを取り囲むように座れるようになっている。知らない人同士でも、自然と会話が生まれやすい、ユニークな形状が魅力だ。こちらでは、セルフロウリュ（自らサウナストーンに水をかけ、湿度・温度を調整する入浴方法）もできるのだが、季節によっては、敷地内で採れた植物のアロマ水をスタッフがストーンにかけてくれることもあり、癒しの香りを堪能できる。

人生初のガッシングシャワーに衝撃

さらに注目は、紐を引っ張ると高い位置に取り付けられたバケツから水が勢いよく落ちてくる、エンターテインメントなガッシングシャワー。アツアツに温まった頭の上からキンキンに冷えた水を浴びる気持ちよさと言ったら・・・！ これまで味わったことのない、強烈な爽快感を実感することができた。

自然をダイレクトに感じながらととのえる空間

その後は、八ヶ岳の源水を掛け流しで楽しめる隣の水風呂にザブン・・・！ 森の澄んだ空気に包まれながら、思わず召されそうになったひとときであった。

ゆったりととのえる外気浴スペースも必見

ミールキットで準備も手短に！本格料理が楽しめるBBQ

鍋や皿のほか調味料まで揃い、安心

サウナでとことんととのった後は、「おいしいキャンプ」をテーマにした施設ならではのミールキットを活用し、手ぶらBBQにトライ。炭やバーベキューコンロもあり、本格派の料理が手軽に楽しめる。

彩り鮮やかな地元産食材がずらりと並ぶスタンダードな「BBQプラン」

ベーシックな「BBQプラン」（1名4000円）は、食べ応えのある白州ソーセージ4種やワイルドな味わいのスペアリブのほか、地元産の野菜、ガーリックシュリンプのアヒージョなどのメニューが揃う。ふんわり食感と香ばしさが病みつきになるスキレットマシュマロもあり、デザートまで大満足のラインナップだ。

見た目にもインパクト大で料理する甲斐がある「丸鶏ダッチオーブン焼き」

さらに今回は、普段なかなか手の出ない「丸鶏ダッチオーブン焼き」もミールキットを活用して作ってみた。野菜を刻んで丸鶏の中に投入し、ダッチオーブンで焼き上げるこの料理。これだけ手の込んだメニューはなかなか作れないと思っていたが、その場でQRコードを読み込み、レシピを確認しながら簡単に作れたので、今後もプライベートで作ってみたい一品となった。

オリジナルグッズを買って旅の思い出に

スタイリッシュで開放感のあるカフェ

翌朝は、キャンプエリアやトレーラーのキッチンで料理を楽しむほか、敷地内の「FOLKWOOD CAFE （フォークウッドカフェ）」で朝食やブランチを味わうのもおすすめ。隣のショップでは、アウトドアグッズやオリジナルのサウナグッズなどのお土産も購入できる。

キャンプ好きのシェフが地元食材で作った料理はどれも本格派

八ヶ岳の大自然で捕れたワイルドな野生の鹿肉ミンチでラグーソースを作り、クスクスや新鮮な地元野菜と合わせた「鹿肉ラグーソースとクスクスと小淵沢野菜」（1630円）は、この地ならではの自然の恵みを目いっぱい満喫できる一皿だ。

『FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳』の入口

自然豊かな森で極上のサウナと共にととのい、初心者も躊躇せずにアウトドアを楽しめる、『FOLKWOOD VILLAGE 八ヶ岳』。サウナ好きやアウトドアエキスパートはもちろん、これからキャンプにトライしてみたいという人にもぜひ訪れてみてほしいスポットだ。

『FOLKWOOD VILLAGE八ヶ岳』

［施設］『FOLKWOOD VILLAGE八ヶ岳』

［住所］山梨県北杜市小淵沢町3900-2

［電話］0551-37-4130

［料金］1サイト1泊4000円〜

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。