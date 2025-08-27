ウディ・アレン監督＝２０２３年９月/Yara Nardi/Reuters

（ＣＮＮ）映画監督のウディ・アレン氏（８９）がロシアで開かれたモスクワ国際映画週間に参加したことをめぐり、ウクライナ政府が強く批判した。これを受け、アレン氏は自身を擁護した。

アレン氏は２５日、ＣＮＮに宛てた声明で「ウクライナ紛争に関しては、（ロシアの大統領である）ウラジーミル・プーチン氏が完全に間違っていると強く信じている。彼が引き起こした戦争はひどいものだ」と述べた。

アレン氏は一方で、「しかし政治家が何をしようとも、芸術に関する対話を遮断することは、決して良い手助けにはならないと思う」と語った。

ウクライナ外務省は２５日の声明で、アレン氏の同映画祭への出席について「ウクライナに対して続く戦争で、ロシアの戦争犯罪者によって殺害されたり負傷させられたりしたウクライナの俳優や映画製作者たちの犠牲に対する恥辱であり、侮辱だ」と非難した。

モスクワ国際映画週間は、ロシアの国営メディアや国営企業、モスクワ市政府が後援している。

映画祭の公式テレグラムチャンネルに投稿された写真には、アレン氏がオンラインでロシアのフョードル・ボンダルチュク監督と対話する様子が写っている。ボンダルチュク氏はプーチン氏の盟友で、ロシアによるウクライナ侵攻を公然と支持してきた人物。

映画祭の広報によると、アレン氏は、ボンダルチュク氏の父であるセルゲイ・ボンダルチュク監督によるソ連版「戦争と平和」を引き合いにロシア映画が好きだと語った。

アレン氏はセッションの中で、ロシアで映画を作る予定はないものの「モスクワとサンクトペテルブルクには良い感情しかない」とも述べたという。ロシア国営メディアが伝えた。

プーチン氏の側近、キリル・ドミトリエフ氏は、アレン氏の映画祭への出席について「ロシアは孤立していない」ことの証明だと述べた。「モスクワ国際映画祭にビデオ通話で参加したウディ・アレン氏を非難するのは的外れだ。ロシアは孤立していないし、芸術は架け橋となるものであって、燃やすものではない」