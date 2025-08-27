元CAも溺愛中♡キャンメイクで買うべきコスメ7選

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。ドラッグストアなどで買えるプチプラコスメなのに、優秀なアイテムばかりの「キャンメイク」。今回は、筆者がとくにお気に入りの7選をご紹介します♡

【詳細】他の記事はこちら

むにゅっと質感のツヤチーク♡

キャンメイク クリームチーク（パールタイプ）P05 ペールライラック 638円（税込）

青みピンクのしっとりチーク。

むにゅっとしたテクスチャーなのに、頬に塗るとサラサラになって血色感を出してくれます。

パールがしっかり入っているから、ハイライトなしでもツヤ肌メイクが叶いますよ♡

プチプラと思えない描きやすさのアイブロウ♡

キャンメイク フィットスタイラーアイブロウ 02 マロンブラウン 880円（税込）

描きやすくて感動したアイブロウパウダー。パウダーで眉メイクするのが苦手だった筆者も、毎日ヘビロテ中です！

肌になじむナチュラルなブラウンと、描きやすいブラシが推しポイント◎

プチプラとは思えない垢抜け眉メイクに仕上がります♡

オフィスメイクにも大活躍のパウダー♡

キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー MOマットオークル 1,034円（税込）

愛用者が多い殿堂入りパウダー。筆者も大学生のときから大ファンです！

薄くポンポンとつけるだけで毛穴や肌悩みがカバーされて、マットな陶器肌が完成します◎

パウダー自体がベージュカラーなのでナチュラルなカバー力があって、コンシーラーなしでもメイクが完成するから助かります。

旅行先にも持ち運べるアイパレット♡

キャンメイク プティパレットアイズ 03 ミニョンヌリボン 1,078円（税込）

ミニサイズのアイシャドウパレット。

青みピンク系のカラーが8色入っていて、捨て色がありません◎

ピンクのラメやパールがきれいで、ナチュラルに盛れる発色が好きです。

かさばらないサイズ感でブラシ付きだから、旅行先に持って行くのにもぴったりですよね♡

デパコス級にきれいなツヤのハイライト♡

キャンメイク むにゅっとハイライター 02 ローズクォーツ 638円（税込）

繊細なパール感がきれいで、高級感のあるツヤ肌になれるハイライト。

派手すぎないキラキラがオフィスメイクにも大活躍します！

Cゾーンと鼻筋に指でポンポンとなじませると、簡単に上品なツヤ感を演出できますよ♡

ブルベの涙袋メイクにぴったりのラメ♡

キャンメイク ジュエリーシャドウベール 05 ドリーミーパープル 660円（税込）

涙袋メイクに愛用している青みラメ。

プチプラなのにかわいくて、濡れたようなツヤがある目元を叶えてくれるんです！

こちらはブルベさんにおすすめのカラーです。ラメ飛びしにくいところもGOOD！

透明感ネイルが叶うピンクラメ♡

キャンメイク カラフルネイルズ N118 ピンクジェニック 396円（税込）

透け感のあるピンクにラメが入ったネイルカラー。

ワンコイン以下で買えて、塗りやすくて速乾なので、セルフネイル初心者さんにもおすすめです！

3回かさね塗りするとこんな感じになります。

青みピンクとラメの組み合わせがかわいいですよね♡

プチプラなのに優秀すぎるコスメだらけの「キャンメイク 」で買うべきアイテムをご紹介しました！何を買うか迷っている方がいたら、ぜひ参考にしてみてくださいね♡