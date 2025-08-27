元CAも溺愛中♡キャンメイクで買うべきコスメ7選
むにゅっと質感のツヤチーク♡
キャンメイク クリームチーク（パールタイプ）P05 ペールライラック 638円（税込）
青みピンクのしっとりチーク。
むにゅっとしたテクスチャーなのに、頬に塗るとサラサラになって血色感を出してくれます。
パールがしっかり入っているから、ハイライトなしでもツヤ肌メイクが叶いますよ♡
プチプラと思えない描きやすさのアイブロウ♡
キャンメイク フィットスタイラーアイブロウ 02 マロンブラウン 880円（税込）
描きやすくて感動したアイブロウパウダー。パウダーで眉メイクするのが苦手だった筆者も、毎日ヘビロテ中です！
肌になじむナチュラルなブラウンと、描きやすいブラシが推しポイント◎
プチプラとは思えない垢抜け眉メイクに仕上がります♡
オフィスメイクにも大活躍のパウダー♡
キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー MOマットオークル 1,034円（税込）
愛用者が多い殿堂入りパウダー。筆者も大学生のときから大ファンです！
薄くポンポンとつけるだけで毛穴や肌悩みがカバーされて、マットな陶器肌が完成します◎
パウダー自体がベージュカラーなのでナチュラルなカバー力があって、コンシーラーなしでもメイクが完成するから助かります。
旅行先にも持ち運べるアイパレット♡
キャンメイク プティパレットアイズ 03 ミニョンヌリボン 1,078円（税込）
ミニサイズのアイシャドウパレット。
青みピンク系のカラーが8色入っていて、捨て色がありません◎
ピンクのラメやパールがきれいで、ナチュラルに盛れる発色が好きです。
かさばらないサイズ感でブラシ付きだから、旅行先に持って行くのにもぴったりですよね♡
デパコス級にきれいなツヤのハイライト♡
キャンメイク むにゅっとハイライター 02 ローズクォーツ 638円（税込）
繊細なパール感がきれいで、高級感のあるツヤ肌になれるハイライト。
派手すぎないキラキラがオフィスメイクにも大活躍します！
Cゾーンと鼻筋に指でポンポンとなじませると、簡単に上品なツヤ感を演出できますよ♡
ブルベの涙袋メイクにぴったりのラメ♡
キャンメイク ジュエリーシャドウベール 05 ドリーミーパープル 660円（税込）
涙袋メイクに愛用している青みラメ。
プチプラなのにかわいくて、濡れたようなツヤがある目元を叶えてくれるんです！
こちらはブルベさんにおすすめのカラーです。ラメ飛びしにくいところもGOOD！
透明感ネイルが叶うピンクラメ♡
キャンメイク カラフルネイルズ N118 ピンクジェニック 396円（税込）
透け感のあるピンクにラメが入ったネイルカラー。
ワンコイン以下で買えて、塗りやすくて速乾なので、セルフネイル初心者さんにもおすすめです！
3回かさね塗りするとこんな感じになります。
青みピンクとラメの組み合わせがかわいいですよね♡
プチプラなのに優秀すぎるコスメだらけの「キャンメイク 」で買うべきアイテムをご紹介しました！何を買うか迷っている方がいたら、ぜひ参考にしてみてくださいね♡