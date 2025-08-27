「蓋が優秀すぎる！」「本体のつくりも秀逸！」持ち運びやすい100均容器
クリームを詰め替え容器に入れて持ち運ぶと、ものによってはしっかり蓋を締めたつもりでも、いつの間にか中身が漏れてしまっていることが…。そんな問題を解消してくれる商品がダイソーから登場していました！蓋にパッキンが付いていて、中身が漏れ出しにくいつくり。本体のつくりも秀逸で、中身を残さず取り出せますよ◎
商品名：パッキン付クリームケース（fun trip）
商品情報
商品名：パッキン付クリームケース（fun trip）
価格：￥110（税込）
容量：35g
販売ショップ：ダイソー
他とは違うから使ってみて！ダイソーの『パッキン付クリームケース』
トラベル用の詰め替え容器などが充実しているダイソー。最近はより便利なものが続々と登場していて目が離せません！
今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『パッキン付クリームケース（fun trip）』という商品。パッキン付きで持ち運びやすいクリームケースです。
価格は110円（税込）です。
蓋の裏側にパッキンがついているのが最大の特徴。
一般的なケースだと蓋をきっちり締めたようでも、いつの間にか漏れてしまっている…といったことも。
こちらなら、より安心して使えそうです。
ボディークリームやハンドクリームなどを詰め替えてみました。
容量が35gと、たっぷり入るのも嬉しいポイント！
底面に丸みがあるので、一般的な円柱形のケースと違って中身が少なくなっても隅に溜まりにくいつくりになっています。
すくい出しやすいので、最後まで残さず使えるのがいいですね。
パッキンのおかげで漏れにくい◎ポーチにも安心して収納できる！
パッキンのおかげか、傾けてみてもクリームは漏れませんでした。
また、内蓋がないので中身をさっと取り出せてスマートです。
漏れにくいので、ポーチに入れても安心。
これまでは念のためジップ付きの袋に入れてから持ち運んでいましたが、その手間が要らないのも気に入りました！
今回は、ダイソーの『パッキン付クリームケース（fun trip）』をご紹介しました。
旅行だけでなく、日常使いにもおすすめ！手持ちのクリームケースの使い心地にお悩みの方には、ぜひ使ってみてほしいなと思いました。
気になる方は、早速チェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。