100均店のこれ200円って信じられる！？「量もちょうどいいわ！」見た目も可愛い文具セット

ダイソーで可愛すぎる文具を発見しました！ダブルクリップ2種とゼムクリップ、プッシュピンが入った、ドーナツ型ケース入りの文具セットです。それぞれのアイテムがちょうどいい量なので、使い切りやすいのがポイント。キュートなパステルカラーで気分も上がります♡これが200円って…コスパが高すぎます！

商品情報

商品名：クリップセット（ドーナツ型ケース入、パステルカラー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

これで200円はお得すぎ♡ちょうどいい量で使いやすいダイソーの文具セットが凄い！

ダイソーで気になる文具セットを発見しました！今回ご紹介するのは、こちらの『クリップセット（ドーナツ型ケース入、パステルカラー）』。

クリップ3種とプッシュピンが入った、ドーナツ型ケース入りの文具セットです。

価格は220円（税込）と、アイテムがたっぷり入っているのにお手頃！筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

ダイソーの文具って安いのに大容量なものが多くてありがたいですが、一般家庭だとなかなか使いきれないことが多いですよね。

特にクリップなどはそう簡単には壊れないため、取り換え頻度も高くないこともあり一向に減りません。

このセットは、あると便利なアイテムが少量ずつセットになっているのが嬉しいです！

ケースは簡単にロックがかかる構造なので、フタが勝手に開かないようになっています。

仕切りが付いているので、アイテムの種類ごとにしっかりと分けながら収納できて使いやすいですよ。

使い心地は問題なし◎可愛いカラーで気分もアップ！

ダブルクリップは中くらいのサイズが2個と、小さめサイズが5個入っています。

なんといってもこのパステルカラーが可愛いくてツボ♡ブルー、パープル、ピンクの3色です。

ゼムクリップは、ちょうどいい20個入り。

色合いが鮮やかで目立つので、重要な書類の目印にも良さそうです。

プッシュピンは20個入りです。

よくあるカラフルなプッシュピンは色合いがはっきりしたものが多いですが、こちらはニュアンスカラーなのでお部屋にも馴染みやすいです◎

どのアイテムもどことなくおもちゃっぽさがありますが、全く問題なく使えますよ。

今回は、ダイソーの『クリップセット（ドーナツ型ケース入、パステルカラー）』をご紹介しました。

さまざまなクリップやプッシュピンがセットで200円というだけでもお得なのに、デザイン性が高くて気分も上げてくれちゃう♡雑貨屋さんやバラエティショップなどではこの価格では買えないと思うので、可愛い文具が好きな方に全力でおすすめです！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。