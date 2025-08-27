２７日の東京株式市場は買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比８１円高の４万２４７６円と反発。



前日の欧州株市場はほぼ全面安商状となったが、米国株市場では発表された複数の経済指標がコンセンサスを上回ったことなどがポジティブ視され、押し目買い意欲が根強いなかＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに反発した。東京市場でも米株市場が切り返しに転じたことで目先不安心理が後退している。ただ、米国では現地時間２７日にエヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の５～７月期決算を控えており、この内容を見極めたいとの思惑から東京市場でも半導体関連株などを中心に積極的な買いが入りにくい。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

