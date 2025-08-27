ドル円理論価格 1ドル＝147.39円（前日比-0.27円） ドル円理論価格 1ドル＝147.39円（前日比-0.27円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝147.39円（前日比-0.27円）



割高ゾーン：148.39より上

現値：147.48

割安ゾーン：146.39より下



過去5営業日の理論価格

2025/08/26 147.66

2025/08/25 147.51

2025/08/22 148.08

2025/08/21 148.18

2025/08/20 148.00



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト