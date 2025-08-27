niko and ... COFFEE×大人気チーズケーキカフェが初コラボ！限定スムージー「飲むチ〜」は見逃せない
「niko and ... COFFEE（ニコアンド コーヒー）」が、大人気チーズケーキ専門店「A WORKS（エーワークス）」と初コラボ。
コラボ限定の飲むチーズケーキが、8月29日（金）から「niko and ... COFFEE」全店舗にお目見えします。
niko and ... COFFEE×A WORKSが初コラボ
スタイルエディトリアルブランド『niko and ...（ニコアンド）』のカフェ「niko and ... COFFEE」が、東京・学芸大学の行列が絶えないチーズケーキカフェ「A WORKS」と初コラボ。
チーズケーキプロフェッショナルの資格を持つ「A WORKS」の店主・船瀬洋一郎さん監修の飲むチーズケーキ「飲むチ〜」（税込650円）が期間限定でお目見えします。
コラボドリンク、飲むチーズケーキ「飲むチ〜」
「飲むチ〜」は、爽やかなレモンピューレ×ミルクスムージーを組み合わせ、チーズムース＆チーズパウダーをトッピングした、すっきりとした飲み心地の“飲むチーズケーキ”です。
さらに岩塩を隠し味に加えてあるので、混ぜるほどに深みのある味わいが楽しめるそうですよ。
「飲むチ〜」は「niko and ... COFFEE」全16店舗にて、8月29日（金）から11月上旬までの販売予定です。
※なくなり次第、早期に販売が終了する場合があります。
また「飲むチ〜」を購入した方に先着で、コラボを記念した限定デザインのステッカーがプレゼントされますよ。
※ドリンク1点につき1枚のお渡し。各店舗なくなり次第配布終了
配布場所：niko and ... COFFEE全店舗、『niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25』会場
『niko and ...』のマルシェでも「飲むチ〜」が楽しめちゃう
さらに「飲むチ〜」は9月13日（土）から3日間、等々力緑地で開催されるイベント『niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25』でも販売予定です。
9月14日（日）には「A WORKS」も1日限定で出店予定。
当日はイベント会場限定のチーズケーキもお目見え予定なので、気になる人はこちらもチェックしてみてはいかがでしょう。
■『niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25』開催概要
場所：神奈川県川崎市中原区等々力1-1等々力緑地・催し物広場
期間：9月13日（土）〜15日（月・祝）
1日入場券：税込1000円 ※一部無料エリアあり
イベント公式サイト：https://www.nikoand.jp/uni9ue_park_2025/
niko and ...公式ブランドサイト
https://www.nikoand.jp/
参照元：株式会社アダストリア プレスリリース
コラボ限定の飲むチーズケーキが、8月29日（金）から「niko and ... COFFEE」全店舗にお目見えします。
niko and ... COFFEE×A WORKSが初コラボ
スタイルエディトリアルブランド『niko and ...（ニコアンド）』のカフェ「niko and ... COFFEE」が、東京・学芸大学の行列が絶えないチーズケーキカフェ「A WORKS」と初コラボ。
コラボドリンク、飲むチーズケーキ「飲むチ〜」
「飲むチ〜」は、爽やかなレモンピューレ×ミルクスムージーを組み合わせ、チーズムース＆チーズパウダーをトッピングした、すっきりとした飲み心地の“飲むチーズケーキ”です。
さらに岩塩を隠し味に加えてあるので、混ぜるほどに深みのある味わいが楽しめるそうですよ。
「飲むチ〜」は「niko and ... COFFEE」全16店舗にて、8月29日（金）から11月上旬までの販売予定です。
※なくなり次第、早期に販売が終了する場合があります。
また「飲むチ〜」を購入した方に先着で、コラボを記念した限定デザインのステッカーがプレゼントされますよ。
※ドリンク1点につき1枚のお渡し。各店舗なくなり次第配布終了
配布場所：niko and ... COFFEE全店舗、『niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25』会場
『niko and ...』のマルシェでも「飲むチ〜」が楽しめちゃう
さらに「飲むチ〜」は9月13日（土）から3日間、等々力緑地で開催されるイベント『niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25』でも販売予定です。
9月14日（日）には「A WORKS」も1日限定で出店予定。
当日はイベント会場限定のチーズケーキもお目見え予定なので、気になる人はこちらもチェックしてみてはいかがでしょう。
■『niko and ... UNI9UE PARK MARCHE’25』開催概要
場所：神奈川県川崎市中原区等々力1-1等々力緑地・催し物広場
期間：9月13日（土）〜15日（月・祝）
1日入場券：税込1000円 ※一部無料エリアあり
イベント公式サイト：https://www.nikoand.jp/uni9ue_park_2025/
niko and ...公式ブランドサイト
https://www.nikoand.jp/
参照元：株式会社アダストリア プレスリリース