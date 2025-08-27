期待してなかったけど…凄く良い！100円なのが申し訳ないレベルの高クオリティな商品

ちょっと変わった形や柔らかい毛質の歯ブラシって、ちゃんと購入すると地味にお値段が張りますよね。質や毛の密集度によっては水切れが悪く、すぐに劣化してしまうのでなかなか手が出しにくいのが正直なところ…。そんな中、セリアで凄い歯ブラシを発見！コスパだけでなく、意外にもクオリティが高くて驚きました！

商品情報

商品名：シリコーン歯ブラシ、つるつるキュッ！マイクロ極細歯ブラシやわらかウェーブ

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：セリア

やわらかくてやさしく磨ける！セリアで見つけた歯ブラシをお試し！

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『つるつるキュッ！マイクロ極細歯ブラシやわらかウェーブ』という商品。

歯茎がデリケートな方向けの、とてもやわらかい毛質の歯ブラシです。

ふわっとした極細な毛が密集しており、指ではじいても全く底が見えません。形はウェーブです。

汚れの絡みが良いのか、ゴシゴシこすっていないのに歯の表面はつるつるになります！しかも、歯茎に当たっても痛くありません。

ただ、歯と歯茎の間や歯間に入り込むような感じはないので、人によっては物足りなさを感じるかもしれません。

裏面には凹凸がありますが、舌をお掃除するためのものでしょうか…何のために付いているのかは、パッケージに何も書かれていないためわかりませんでした。

一般的に、この手の歯ブラシはやや高価。その上、水切れの悪さから衛生面をキープしにくいのでコスパが悪いイメージがありますよね。

セリアならお手頃なので、お試しに良いかなと思いました！

意外と使い心地が良かった！至れり尽くせりな『シリコーン歯ブラシ』

同じくセリアで見つけた『シリコーン歯ブラシ』も購入してみました。

その名の通り、シリコーン製の歯ブラシです。こちらもやわらかい毛質でやさしく磨けます。

まるでお掃除用のブラシのような見た目です。

ヘッドはやや大きめな気がします。

指で弾いてみるとしなやかで、使い心地は意外にもソフトです。

歯茎や歯間にもちゃんと当たるのに、毛が太めなのでそこまで奥に入り込まないのが良いなと思います。

チクチクせず痛くなく優しい使い心地なのに、しっかりと磨けている感じもちゃんと感じられて、個人的にはとても好みでした！

口や歯が小さめの方は、少し使いにくさを感じるかもしれません。

裏面には舌クリーナーも付いていて至れり尽くせり！

しかも、なんと歯ブラシキャップも付いていました！

旅行やお出かけにも持ち運びやすくて助かります。

今回は、セリアの『シリコーン歯ブラシ』と『つるつるキュッ！マイクロ極細歯ブラシやわらかウェーブ』の2種をご紹介しました。

価格はどちらも110円（税込）。筆者が購入した店舗では、衛生グッズ売り場に陳列されていました。

気になる方は、セリアでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。