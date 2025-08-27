期待してなかったけど…凄く良い！100円なのが申し訳ないレベルの高クオリティな商品
商品情報
商品名：シリコーン歯ブラシ、つるつるキュッ！マイクロ極細歯ブラシやわらかウェーブ
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：セリア
やわらかくてやさしく磨ける！セリアで見つけた歯ブラシをお試し！
今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『つるつるキュッ！マイクロ極細歯ブラシやわらかウェーブ』という商品。
歯茎がデリケートな方向けの、とてもやわらかい毛質の歯ブラシです。
ふわっとした極細な毛が密集しており、指ではじいても全く底が見えません。形はウェーブです。
汚れの絡みが良いのか、ゴシゴシこすっていないのに歯の表面はつるつるになります！しかも、歯茎に当たっても痛くありません。
ただ、歯と歯茎の間や歯間に入り込むような感じはないので、人によっては物足りなさを感じるかもしれません。
裏面には凹凸がありますが、舌をお掃除するためのものでしょうか…何のために付いているのかは、パッケージに何も書かれていないためわかりませんでした。
一般的に、この手の歯ブラシはやや高価。その上、水切れの悪さから衛生面をキープしにくいのでコスパが悪いイメージがありますよね。
セリアならお手頃なので、お試しに良いかなと思いました！
意外と使い心地が良かった！至れり尽くせりな『シリコーン歯ブラシ』
同じくセリアで見つけた『シリコーン歯ブラシ』も購入してみました。
その名の通り、シリコーン製の歯ブラシです。こちらもやわらかい毛質でやさしく磨けます。
まるでお掃除用のブラシのような見た目です。
ヘッドはやや大きめな気がします。
指で弾いてみるとしなやかで、使い心地は意外にもソフトです。
歯茎や歯間にもちゃんと当たるのに、毛が太めなのでそこまで奥に入り込まないのが良いなと思います。
チクチクせず痛くなく優しい使い心地なのに、しっかりと磨けている感じもちゃんと感じられて、個人的にはとても好みでした！
口や歯が小さめの方は、少し使いにくさを感じるかもしれません。
裏面には舌クリーナーも付いていて至れり尽くせり！
しかも、なんと歯ブラシキャップも付いていました！
旅行やお出かけにも持ち運びやすくて助かります。
今回は、セリアの『シリコーン歯ブラシ』と『つるつるキュッ！マイクロ極細歯ブラシやわらかウェーブ』の2種をご紹介しました。
価格はどちらも110円（税込）。筆者が購入した店舗では、衛生グッズ売り場に陳列されていました。
気になる方は、セリアでお買い物の際にぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。