俳優の菅生新樹が26日、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告した。

菅生は「本日、8/26で26歳になりました」と書き出すと、ハワイの海をバックにアロハポーズをする様子をアップ。「“20代なんて本当にあっという間だからね”って よく耳にしてきましたが、なんだか少しずつ実感が湧いてきました。やっと20代後半に突入したばかりの若造が言うのもなんですが笑」と記した。

また「でも、きっとこうやって時が過ぎるのを早く感じるのは お仕事が、お芝居が楽しくて、日々充実してるから早く感じるんだろうなって思ってます。いつも菅生新樹を応援してくださる皆様のおかげで、菅生は楽しくハッピーに過ごせております。本当にありがとうございます！！！！」と感謝。

「これからもよりよい作品を皆様にお届けできるよう、全力を尽くして努めて参ります」と意気込みをつづり、「p.s. カッコいい先輩の皆様、カッコいい友人の皆様 是非ご飯に連れて行ってください」とハートマークを添えた。

最後には「大学生以来の」「ハワイ」「懐かしすぎました」「旅行って予定詰め込みすぎるよね」「だから一瞬すぎるよね」「楽しい時って一瞬なんだよね」「お父さんお母さん産んでくれてありがとう」「26歳の菅生新樹も宜しくお願いします」とハッシュタグを並べた。

この投稿に、フォロワーからは「新樹くん誕生日おめでとう」「これからもたくさんの新樹くん見れますように」「ハワイ最高ですよね」「これからも応援してます」などの祝福の声が寄せられている。