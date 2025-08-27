26日がナショナル・ドッグ・デー

米大リーグ（MLB）は現地時間26日、ドジャースの大谷翔平投手と愛犬デコピンのCM動画を公開した。同日が米国で「ナショナル・ドッグ・デー」であることに合わせた異例と言えるCMには、日本人ファンから「全犬に嫉妬されてる」などの反応が届いていた。

同じく愛犬家のヤンキース主砲、アーロン・ジャッジ外野手の動画と合わせてお披露目となったデコピンのCM。MLB公式Xは、テレビ画面に映る大谷とデコピンを、別の犬が羨ましそうに見つめるという内容だ。

CM内では、メジャー屈指のスターになった大谷と、同じく高い注目を浴びるデコピンが始球式を行ったシーンなども公開されている。この動画には、X上の日本人ファンも多数反応している。

「デコピンに憧れる犬…気持ちは良く分かる」

「デコピンに嫉妬するワンちゃん？」

「なにこれ？ ただデコイと大谷翔平の宣伝してるだけやん笑」

「なんか公式にデコさんのCMキターーー」

「デコくんいつ見ても凛々しくてお利口なのにやんちゃな感じが本当にかわいい」

「デコピン全犬に嫉妬されてる」

「そりゃ、羨ましいよね」

現地8月26日が「ナショナル・ドッグ・デー」。日本では深夜の投稿だったが、早速ファンの注目を集めていた。



（THE ANSWER編集部）