大栄環境が大幅４日続伸、産業廃棄物処理のスカラベサクレを子会社化へ

大栄環境<9336.T>が大幅高で４日続伸している。２６日の取引終了後、北九州市で産業廃棄物及び汚染土壌の最終処分事業を展開するスカラベサクレ（北九州市門司区）の株式の８０．０％を１１月２８日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



今回の子会社化により、中期経営計画の成長施策に掲げる最終処分場の年間埋立計画量と残容量の拡大への貢献が期待されている。また、九州エリアでは共同出資会社が、公民連携事業（ＰＰＰ）によるエネルギー回収施設などの整備計画を進めていることから、同エリア内で完結する廃棄物処理・資源循環システムを構築することができ、シェア拡大につながると見込む。取得価額は４４０億１２００万円。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS