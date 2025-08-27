明豊エンタが一時Ｓ高、投資用不動産の販売順調で２５年７月期業績は計画上振れ

明豊エンタープライズ<8927.T>が一時ストップ高の５５８円に買われ年初来高値を更新している。２６日の取引終了後、集計中の２５年７月期連結業績について、売上高が２９０億円から２９７億９７００万円（前の期比４４．９％増）へ、営業利益が２６億円から３３億７３００万円（同４４．１％増）へ、純利益が１４億円から１８億８９００万円（同３７．４％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



主力事業である不動産販売事業において、主要ブランドである「ＥＬＦＡＲＯ（エルファーロ）」「ＭＩＪＡＳ（ミハス）」などの投資用不動産の販売案件が期初の計画通りに順調に推移しており、想定よりも高い利益率・利益額を確保できたことなどが要因としている。



出所：MINKABU PRESS