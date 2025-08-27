オリラジ藤森慎吾の妻・ミヅキさん、挙式報告「幸せな写真をお届けします」 恋リア『ラブトラ2』にも出演
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）の妻で、Prime Videoで配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2にも出演していたミヅキさんが、27日までに自身のインスタグラムを更新。挙式カットや動画を公開した。
【写真】「美しい！」「幸せオーラ！」ミヅキさんが藤森慎吾との挙式を報告
ミヅキさんは「昨年度、入籍いたしました。挙式は今年の6月にハワイで挙げました」と伝え「私たちらしい温かい家庭を築いていきたいと思います」と決意を新たにした。続けて「幸せな写真をお届けしますが、まだまだカップルみたいな喧嘩もします！これからも温かく見守っていただけると幸いです」とメッセージした。
次の投稿でも「素敵な動画を撮ってくださいました」と紹介し「一生の思い出です」と記した。
藤森も自身のインスタグラムを通じて「ハワイで結婚式をしてきました」と書き出し、「最高にかわうぃー花嫁と娘でした 両親も初ハワイに感動していてよかった すでにハワイ貯金を始めてるらしい 素敵な式になり良かったです」と報告。挙式の写真を一挙放出した。
藤森は1983年3月17日生まれ、長野県出身。2004年4月に中田敦彦（42）とオリエンタルラジオを結成し、バラエティー番組を中心に活躍する。16年にはNHK紅白歌合戦にも出場した。21年から吉本興業から独立し、フリーとなる。24年5月1日放送のTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に生出演し、4月に一般女性と結婚したことを報告。11月に第1子となる長女が誕生した。
