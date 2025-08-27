ETF売買動向＝27日寄り付き、日経レバの売買代金は128億円と低調 ETF売買動向＝27日寄り付き、日経レバの売買代金は128億円と低調

27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比21.4％減の322億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.8％減の249億円となっている。



個別では上場中国Ａ株パンダ <1322> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.13％安と大幅に下落。



日経平均株価が13円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金128億1300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均183億7200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が28億1800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が21億4100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が16億7700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億400万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が14億9300万円の売買代金となっている。



