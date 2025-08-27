【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】岩井明愛の「そこへ打つか？」の魅せる&攻めるゴルフに驚かされた

ゴルフの神様も粋なことをするものです。

米ツアープレーオフ最終戦の「ツアー選手権」を制した34歳のトミー・フリートウッド。欧州ツアーでは7勝していますが、米ツアーでは何度も惜敗を繰り返し、今回のプレーオフも第1戦が1打差3位、第2戦4位。「勝てないことが不思議」といわれてきました。164試合目にして悲願の初勝利を挙げて、年間王者に輝き、長年の苦労がやっと報われました。

米女子ツアーのCPKCオープンは、地元カナダ出身のブルック・ヘンダーソン（27）が2年ぶりのツアー通算14勝目でファンの大歓声を浴びました。2日目まで首位を守り、2週連続優勝を狙った岩井明愛（23）は5打差4位。3日目に体調を崩し、スコアを落としたのが痛かった。

実はこの2人、ジュニア時代は「ゴルフ一筋」でなかったところが共通しています。ブルックは14歳で本格的にゴルフを始める前は、アイスホッケーのゴールキーパーで女子ジュニアのカナダ代表にまでなっている。豪快なスイングのベースになっている下半身やメンタルの強さは「氷上の格闘技」で鍛えられた一面があります。

8歳からクラブを握ったといわれる岩井明愛・千怜の姉妹も、中学までは陸上もやっていて、明愛はサッカーもうまいし、逆立ちもできる。「彼女ならどんな競技でもトップになれる身体能力がある」とよく聞きます。

ちなみに、母親と叔母が女子プロの竹田麗央（22）は、父と兄弟が野球経験者なので幼少の頃からキャッチボールをしていて、マウンドから100キロ以上のボールを投げるというから大したものです。

異なる競技との二刀流は、小さい頃からボールだけを打ってきたプロとは違い、ガチガチの「ゴルフ脳」ではないからか、トラブルショットのアイデアも多彩だし、総じて決断も速い印象です。また、脚力や持久力、柔軟性も高く、一言でいえば体が強い。故障しづらく、選手生命の長さにもつながります。

「体が強い」といえば、シニアになって一緒にプレーする機会が多くなった、同じ世代の元プロ野球選手やサッカー、ラグビーの元日本代表選手です。彼らはスイングは独特でも、身体能力や下半身の強さは我々シニアのプロとは別格。その飛距離には本当に驚かされます。

1996年のタイガー・ウッズのプロ転向が大きな転機となり、パワーゴルフが幕を開けました。世界のゴルファーはアスリート化し、今や男子プロは300ヤードドライブが当たり前ですが、「ドラコン」のようなスイングを続けていたら必ず故障します。それを防止するには体を強くするしかない。

母校・専大の学生たちにも体づくりの重要性を説いています。それは筋力トレーニング一辺倒とは違います。体の構造をよく理解し、例えばゴルフとは違う動きを取り入れ、関節の可動域を広げることなども重要です。筋力強化だけがパワーアップにつながるわけではありません。

野球人口の減少とは対照的にジュニアゴルファーの人口は増えています。周囲の理解なくして、故障しづらいゴルファーには育ちません。

（羽川豊／プロゴルファー）