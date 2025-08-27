新体操の世界選手権（リオデジャネイロ）は日本時間25日、最終日の団体種目別決勝が行われ、日本（フェアリージャパン）は予選3位通過のリボンで26.650点で銀メダルを獲得。今大会は史上初の金メダルを獲得した団体総合と合わせて、2つのメダルを手にした。

フェアリージャパンは今年5月に発覚した村田由香里強化本部長（43）によるパワハラ指導で主力選手が合宿から脱走を図るなど、一時は存続が危ぶまれた。スポンサーが広告掲出を見送るなどの逆風を乗り越えて、日本新体操史上初の快挙を成し遂げたのは、今年度からのルール変更が追い風になった。

国際体操連盟（FIG）は昨夏のパリ五輪後、ルールを改正。高難度の技の実施がEスコア（実施点）の高得点につながるようになり、日本がボール・フープで行った演技がEスコア7.200を獲得。出場36カ国・地域のうち最高得点だった。

ライバル国の完成度の低い演技を尻目に日本が高難度の技を繰り出したのは、他国に先駆けて新ルールに対応できたことが大きい。が、今回の結果に喜んでばかりはいられない。海外勢もルールへの適応次第では、十分に伸びしろがあるからだ。

パリ五輪金の中国（4位）、銀のイスラエル（5位）、銅のイタリア（15位）の上位3カ国は今大会はいずれも表彰台を逃したが、採点基準や各レフェリーのクセを掴むため、今大会は手探り状態で臨んだとみられる。

今後は2028年ロサンゼルス五輪に向けて強豪国が完成度を上げてくるのは必至。五輪の前哨戦である次回の世界選手権（27年予定）で日本は、団体女王の座から引きずり降ろされかねない。

