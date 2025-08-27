【メジャーリーグ通信】

ロブ・マンフレッドはコミッショナーとなった2015年以来、折に触れて球団拡張に言及している。

最近では8月17日に放送された米国のスポーツ専門局ESPNの「サンデーナイト・ベースボール」の中で30球団から32球団への拡張に言及した。

大リーグが最後の球団拡張を行ったのはダイヤモンドバックスとデビルレイズ（現・レイズ）が加入した1998年。その後、現在まで新たな球団は参画していない。

1962年にメッツとコルト45's（現・アストロズ）が誕生して以降、球団拡張がなされていない期間は最長を記録し続ける。

そのような中でマンフレッドが球団拡張を実現すれば、球団経営者にとっては新たな収益をもたらし、選手会にはより多くの選手の出場機会をもたらすことになる。選手会から経営者寄りであるという批判が絶えないマンフレッドにとって、球団拡張は汚名を返上する好機ということになるだろう。

具体的には球団拡張により、テレビやストリーミングでの視聴者数と球場への来場者をいずれも増加させる可能性が高まる。すなわち、テレビで放送される試合が増えれば新たな視聴者を獲得する機会が増えるし、1990年代の球団拡張の事例は、新球団の来場者は創設1年目が最も多いという事実を伝える。

また、これまで開拓されていない地域に大リーグ球団が本拠を置くことは新たな顧客の掘り起こしにつながる。

ロッキーズやダイヤモンドバックスは、約72万人の人口を持つデンバーと約167万人が住むフェニックスという市場を大リーグにもたらした。

こうした利点とともに、懸念点もある。

まず、球団の拡張により、一時的に投手の質が低下することである。1998年にマーク・マグワイア（カージナルス）とサミー・ソーサ（カブス）が年間本塁打の大リーグ記録を更新したのは、ステロイドの使用が大きく作用している。それとともに、この年に2球団が加盟したことで、本来であればマイナーリーグにいるはずの投手が昇格したことが少なからぬ影響を与えている。

今回の球団拡張により地区の再編や新リーグの創設などが行われれば、競技水準の一時的な低下に加え、名物となっている対戦カードが減る可能性も出てくるわけで、ファンからの批判が高まりかねない。

それでもマンフレッドは球団拡張の利点として、選手の長距離移動の負担の軽減とともに、球団経営者による選手の旅費の負担削減も指摘している。この点を考えるなら、マンフレッドの球団拡張案は、球界全体の発展という名の経営者への利益誘導という側面が強いといえるだろう。

（鈴村裕輔／野球文化学会会長・名城大教授）