「ガリレオ（2013）」(ファミリー劇場)

福山雅治のハマり役と言えば、ベストセラー作家・東野圭吾の原作による「ガリレオ」シリーズ。天才ガリレオと呼ばれる日本最高峰の大学・帝都大学理工学部の物理学者・湯川学(福山)が、貝塚北署の刑事たちに難事件解決のアドバイスを求められ、科学の知識をベースに名探偵ぶりを発揮していく。これまでに連続ドラマが2シーズン、スペシャルドラマが3本、映画版が3本制作されたヒットシリーズだ。

福山雅治が、科学で難事件を解決する天才物理学者を演じる 「ガリレオ（2007）」原作 東野圭吾 著 『探偵ガリレオ』『予知夢』（文春文庫 刊）／(C)フジテレビジョン

湯川がシャーロック・ホームズなら、相棒ワトソンに該当するのが若手の女性刑事たち。連続ドラマ第1作「ガリレオ」(2007年)では柴咲コウが演じる内海薫が、先輩の草薙俊平(北村一輝)に紹介されて、捜査のアドバイスを求めて湯川の研究室に通うようになる。

「ガリレオ（2013）」原作 東野圭吾 著 『ガリレオの苦悩』『聖女の救済』（文春文庫 刊）『虚像の道化師』『禁断の魔術』（文藝春秋 刊）／(C)フジテレビジョン

連続ドラマ第2作「ガリレオ」(2013年)では、吉高由里子演じる帝都大卒のエリート・岸谷美砂が相棒役に。内海がアメリカで研修することになったためだが、その直前のエピソードを描くのが「ガリレオＸＸ 内海薫最後の事件 愚弄ぶ」(2013年)だ。

「ガリレオ 禁断の魔術」原作 東野圭吾 著 『禁断の魔術』（文春文庫 刊）／(C)フジテレビジョン

そして、最新作のスペシャルドラマ「ガリレオ 禁断の魔術」(2022年)。相棒役は新木優子演じる野心的な刑事・牧村朋佳となる。3人の女性刑事はそれぞれ個性的だが、クールで無愛想な湯川をうまく乗せて捜査に協力させるという役割は同じ。科学の常識では説明できない殺人のケースを持ち込み、湯川に「さっぱり分からない」ので「実に面白い」と言わせる。

■さまざまな表情に長セリフ...湯川学を多彩に演じる福山雅治

「ガリレオ（2013）」原作 東野圭吾 著 『ガリレオの苦悩』『聖女の救済』（文春文庫 刊）『虚像の道化師』『禁断の魔術』（文藝春秋 刊）／(C)フジテレビジョン

湯川は己の好奇心の赴くままに行動する。研究室の実験に夢中な時は警察の要請も冷たくはねのけるし、その事件に興味が出れば、研究をストップしてでも事件現場に足を運ぶ。福山はそんな湯川役で、天才らしさと変人らしさを出しつつ、プライドが高いがゆえに相手に素直に反応できないところや、自分と同じく科学を好きな相手には無防備な笑顔を見せるかわいらしさなどを多彩に演じている。そんな湯川が最もシリアスな表情を見せたのは、連続ドラマ第1作最終話で、自分の恩師である木島(久米宏)と対決した時だったのではないだろうか。

湯川は何かひらめくと、数式を黒板だけでなく、地面や床などにも書き始める。また、アインシュタインの相対性理論など難しい物理学の用語を使う長セリフの場面も多く、福山が役作りにも時間と手間をかけていることがうかがえる。

「ガリレオφ」原作 東野圭吾 『操縦る』『落下る』（文藝春秋 刊『ガリレオの苦悩』所収）／(C)フジテレビジョン

福山は、湯川を演じる際は、その作品ごとに"なぜ湯川がその事件に興味を持つのか"という動機を手がかりにしているという。例えば、大学の同級生だった草薙に卒業後初めて会う「ガリレオφ」(2008年)では、草薙に感じる友情が、湯川が捜査協力する動機となる。一見、理屈でしか動かない湯川の感情を重視して演じているのだろう。「実に面白い」などの決めゼリフも、自分のモノマネになってしまうのを避けたくて、あまり過去作は見返さないそうだ。

そんな福山のストイックな演技に原作者の東野圭吾も感動し、いわば原作者お墨付きとなって「ガリレオ＝福山」というイメージが確立された。さらに、東野は湯川とは異なるキャラクターを、福山のために用意した。

それが2025年9月12日公開の映画「ブラック・ショーマン」で演じる"息を吐くように嘘をつく"マジシャン・神尾武史。「ダークヒーローを演じたい」と希望した福山のために作られたキャラクターで、「実に面白い」に代わって、ちょっと怪しげな雰囲気を漂わせつつの「イッツ・ショータイム」が決めゼリフとなるようだ。

「ガリレオφ」原作 東野圭吾 『操縦る』『落下る』（文藝春秋 刊『ガリレオの苦悩』所収）／(C)フジテレビジョン

この機会に、ガリレオのテレビシリーズを再見するのも楽しい。福山ら主要キャストはもちろん、大沢たかお、天海祐希、長澤まさみ、川口春奈、堀北真希など、毎回ゲスト出演する面々が豪華なことに、改めて驚かされるだろう。「ガリレオφ」で大学生時代の湯川を演じた三浦春馬のリアルな演技も、ぜひ見てみてほしい。

文＝小田慶子

