3人組アーティスト「Number_i」の平野紫耀（28）が8月23日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。そこでファンから受けた質問に対する答えが、物議を醸している。

【こちらも読む】キンプリファンには“悪夢の7月”…永瀬廉&郄橋海人「ダブル熱愛報道」で心配な大量ファン離れ

問題になったのは、ファンが《最近、職場に挨拶しない人が数人入ってきたけど、どう思う？》と聞いたことへの回答で、平野は「良くないと思う」「てかいたなー笑 挨拶しないのがかっこいいと思っちゃってる先輩笑」と返したからだ。

■「挨拶しないのがかっこいいと思っちゃってる先輩笑」を巡り物議

SNSでは「挨拶しないのがかっこいいと思っちゃってる先輩笑」が“誰か”が話題となっている。「先輩」と言っても、学生時代や入所前に所属していた名古屋のローカル男性ユニット「BOYS AND MEN」のメンバーの可能性もある。

「しかし、古巣である旧ジャニーズ事務所のファンから、匂わせのような投稿をしたとして平野さんを批判し、プチ炎上しています。『先輩』として名前が挙がっているのが、解散した『KAT-TUN』や木村拓哉さん。特に木村さんは、霜降り明星の粗品さんから"挨拶を無視された"とネタにされていますので、思い浮かべた人も多いのでしょう。さらにSNSが荒れたのは、くしくも現事務所（TOBE）の先輩である元V6の三宅健さんが2018年に自身のラジオで挨拶に来ない後輩がいるとし、『Snow Man』の佐久間大介さん、宮舘涼太さんらを『一度たりとも来たことがない』と名指しで指摘。メンバーでは、阿部亮平さんだけが普段から挨拶すると言われていて物議を醸した過去が再燃したことです」（スポーツ紙旧ジャニーズ担当記者）

これは、18年4月16日放送の「三宅健のラヂオ」（BayFM）の収録内で、パーソナリティーを務める三宅が、当時開幕したばかりの舞台「滝沢歌舞伎2018」に出演するジュニアやSnow Manのメンバーの"あぶり出し"企画を開催した時のこと。また、今回のプチ炎上には、平野の元所属グループKing & Princeのファンも参戦し、Number_iのファンとの不仲をうかがわせる。

「特に平野さんの発言は毎回揚げ足取りされている印象。双方のファンがSNS上で言い争っています。インスタのフォロワーひとつ取っても、461万人の平野さんに比べて、高橋海人さんは106万人、永瀬廉さんは259万人。キンプリを辞めた3人は当時《結婚したいからだろ》などと残留組のファンから揶揄されていましたが、結局現状はNumber_iのメンバーには女性の噂はなく、キンプリに残った2人にスキャンダルが相次いでいますから……ファン同士の溝が埋まることはないでしょう」（前出の旧ジャニーズ担当記者）

各方面の旧ジャニタレを巻き込んだ騒動になっている。

◇ ◇ ◇

残留組の相次ぐ熱愛報道にファンからの悲鳴がこだましている。関連記事【こちらも読む】キンプリファンには“悪夢の7月”…永瀬廉&郄橋海人「ダブル熱愛報道」で心配な大量ファン離れ…では、その「阿鼻叫喚ぶり」について伝えている。