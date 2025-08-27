女優・趣里（34）と男性グループ「BE:FIRST」の三山凌輝（26）が8月上旬に区役所を訪れていたと、25日配信の『Smart FLASH』が報じた。記事では婚姻届の提出ではなかったが、趣里のお腹が大きくなっていたという。

三山は現在、芸能活動を休止中。元婚約者に総額1億円を貢いでもらった金銭トラブルが原因で、当初5月に予定していた趣里との結婚発表は流れたままだ。その後、趣里の母で元キャンディーズの伊藤蘭（70）が難色を示しているとも報じられたが、報道の通りなら交際は継続中のようだ。

「趣里さんの父で俳優の水谷豊さん（73）は『週刊文春』で1億円トラブルが報じられた直後、『女性セブン』の取材にも『何も聞いてない』と複雑な胸中を明かしています。三山さんは自身の言葉で騒動を詫びたわけでもなく、芸能人としてのイメージは悪いまま。結婚を機に入るとみられていた水谷豊の個人事務所所属も"白紙"と報じられました。『BE:FIRST』のオーディション期間に女性タレントと撮られたり、トラブルがあった元婚約者の自宅のゲーム機を売却したことを明かされるなど"素行"も悪い。一方、趣里は元彼がダメンズだったことで知られていますが、今回改めて大物2世（娘）がダメ男に惹かれてしまう確率の高さに注目。三山との離婚が早くも心配されています」（女性誌ライター）

■梅宮アンナ、仁科仁美…大物２世の結婚相手は？

大物2世で溺愛娘といえば、故・俳優の梅宮辰夫さんの娘でタレントの梅宮アンナ（53）が浮かぶが、詐欺事件を起こしたタレントの羽賀研二（64）との交際や、その後に結婚した元夫も逮捕されているなどダメンズとして知られる。

ビートたけし（78）の元歌手の娘（42）は、できちゃった婚するもすぐに離婚。元俳優で故・松方弘樹さんと女優の仁科亜季子（72）の娘でタレントの仁科仁美（40）は未婚の母に。また、俳優の大和田獏（74）と女優の故・岡江久美子さんの娘でタレントの大和田美帆（42）も現在はシングルマザーだ。どうも大物２世は、男運に恵まれないケースが散見されるが……。

「親がビッグネームであるほど比較もされますし、本人の実力や努力とは別に『親の七光』と揶揄される苦労もある。周囲からも大物2世であるがゆえに遠慮されますから。一般論ですが、ダメンズと呼ばれるタイプの男性は、自身の利益のためならプライドも捨てられますから、とことん女性に精神的にも経済的にも甘えてきます。結婚相手には適さないタイプも多いし、格下ながら大物芸能人の娘に手を出すくらいですから変わった人ではありますよね。水谷豊さんは恋愛は本人に任せるスタンスのようですがどうでしょうか」（芸能リポーター）

女優の安藤サクラ（39）と俳優の柄本佑（38）夫婦のように大物2世同士で格が同じ芸能人カップルなら上手くいく可能性が高そうだが……。 趣里から幸せな報告が聞けるのはいつになるのか。

