『あんぱん』高橋文哉、北村匠海＆大森元貴との共演に喜び「贅沢な時間」 3人でのアドリブ合戦も明かす
●北村匠海の熱量に刺激「追いかけていきたい存在」「すごく大きな柱に」
現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で辛島健太郎役を務めている高橋文哉にインタビュー。柳井嵩役の北村匠海といせたくや役の大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)との共演の感想を聞いた。
連続テレビ小説『あんぱん』健太郎役の高橋文哉(左)と嵩役の北村匠海
112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦を
モデルに、何者でもなかった2人が“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。
高橋演じる健太郎は、嵩の東京高等芸術学校時代の同級生で、小倉連隊で嵩とともに戦争を体験。戦後、高知の闇市で嵩と店を開いた後、東京でNHKのディレクターとなり、プライベートではメイコ(原菜乃華)と結婚し、2人の娘を授かった。
高橋は、健太郎と嵩の関係性について「羨ましい」と語る。
「学生時代から一緒にいて、義理の兄弟に。たくちゃんと3人のシーンが多く、たくちゃんは嵩を尊敬して才能も買っているという中で、健太郎はシンプルに嵩の描く絵や詩がすごく好きで、自分が番組を作る時に一緒にやろうよという感じなんです」
嵩役の北村とは、「こんなにもいろいろなお話をできる関係性になると思ってなかった」とうれしそうに話し、出会いに感謝している。
「僕がお仕事をしていく中で、追いかけていきたい存在だなと。お芝居だけでなく、この世界に対する熱量が見え、頼りたいなと思う瞬間がたくさんあります。僕が見たい世界を見ていらっしゃるのかなという部分があるので、北村さんと出会えたことは、すごく大きな柱になるなと思います」
北村との共演シーンで最も印象に残っているのは、芸術学校に入学した初日、健太郎が嵩に「柳井くんやなかとね!」と声をかけたシーンだという。
「あのシーンがずっと頭に残っていて。家やカフェで話している時とか、たまにあのシーンがよぎる瞬間があります。健太郎もこういう風に時折思い出しながら、嵩の力になりたいと思っているのかなと思う瞬間があって、あのシーンはすごく思い出します」
●北村匠海＆大森元貴とは「本当のお兄ちゃん2人と話しているような関係性」
たくや役の大森とも楽しい時間を過ごしているそうで、「面白い人」だと印象を語る。
「自然体で現場にいてくださる方で。北村さんと大森さんと3人でいると、『今、僕贅沢な時間を過ごしているなと感じる日々を過ごさせていただいています」
高橋は2001年生まれ、北村は1997年生まれ、大森は1996年生まれと、実年齢は高橋が一番下で、「お話している時も、本当のお兄ちゃん2人と話しているような関係性でお会いさせてもらっています」と話した。
また、北村と大森の演技について「瞬発力がすごくある方」だと言い、3人のシーンではアドリブがたくさん飛び交っていると明かす。
「健太郎は博多弁なのでアドリブ力がないんです。20週を過ぎたくらいからやっとアドリブが言えるようになるくらい馴染んできたんですけど、たくちゃんと嵩と健ちゃんのシーンはカット尻が長くて、そこに入っていけないのが悔しくて。事前にどういう球がきたら入れるのか考えて、方言の先生に聞いて、こういう言葉があるんだというのを覚えてから現場に入るように。何か言えるようにしなきゃと思うぐらい瞬発力に長けているお二方なので、負けられないなと思いながら準備しています」
そして、「3人のシーンはそういう瞬間が多く、セリフの間なども全部自分たちの言葉で埋めてくださるので、すごく楽しいです」と充実した表情を見せていた。
■高橋文哉
2001年3月12日生まれ、埼玉県出身。2019年、特撮ドラマ『仮面ライダーゼロワン』の主演として俳優デビュー。以降、ドラマ『最愛』(21)、『君の花になる』(22)、『フェルマーの料理』(23)、『伝説の頭 翔』(24)、映画『交換ウソ日記』(23)、『ブルーピリオド』(24)、『あの人が消えた』(24)、『少年と犬』(25)、『夏の砂の上』(25)などに出演。2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演を果たした。
(C)NHK
