timelesz松島聡、メンバー全員お揃いのマイクに込めた思い「より仲間意識が湧くし…」

8月25日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『timeleszのQrzone』にて、timelesz・松島聡が、オーディションを経てグループに加入した新メンバーにプレゼントしたマイクについて語った。

この日の放送では、先日まで行われていた『We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜』の横浜アリーナ公演にて、オリジナルメンバーの3人が、新メンバー5人を含めたメンバー全員分のエメラルドグリーン色のマイクをプレゼントとして用意したという話題に。

このプレゼントについて、松島は、「元々は、Sexy Zoneの時に僕らシルバーマイクをminutez（スタッフ）からプレゼントしてもらって」「今度は、僕らが誰かにバトンを渡すじゃないけど、繋いでいくっていう思いの渡しを、僕らオリメンから新メンバー5人に」と、経緯を明かした。

さらに、「やっぱりお揃いのマイクを持つっていうことはより仲間意識が湧くし、あとはやっぱりどのグループとも被らないチョイス」「僕らはね、ハワイから始まってますから。エメラルドグリーンを見て始まっている物語を、ちゃんとメッセージを込めて」と語っていた。