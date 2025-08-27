『あんぱん』健太郎役・高橋文哉、体重増減もして役作り 1人の人生を長く演じるやりがい実感「すごく幸せ」
●目標にしていた朝ドラ初出演に喜び
現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で辛島健太郎役を演じている高橋文哉にインタビュー。朝ドラ初出演の感想や、健太郎としての役作りなどを聞いた。
連続テレビ小説『あんぱん』辛島健太郎役の高橋文哉
112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦を
モデルに、何者でもなかった2人が“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。
高橋演じる健太郎は、嵩の東京高等芸術学校時代の同級生で、小倉連隊で嵩とともに戦争を体験。戦後、高知の闇市で嵩と店を開いた後、東京でNHKのディレクターとなり、プライベートではメイコ(原菜乃華)と結婚し、2人の娘を授かった。
2019年に『仮面ライダーゼロワン』(テレビ朝日)で俳優デビューを果たしてから6年。いつか朝ドラに出演したいという思いがあったと高橋は語る。
「デビュー5周年というタイミングで朝ドラの話をいただいて、自身の節目のタイミングですごくありがたい機会をいただいたなと思いました。このお仕事を始めた時から、朝ドラは大きな目標のひとつだったので、率直にうれしかったです」
出演が解禁されるまでは家族にも明かさず、そして、発表後は反響の大きさに驚いたという。
「撮影が始まってからもしばらく言うことができず、髪の毛を切った理由を言えない、という感じでした。でもそんな状況がどこかうれしかった自分がいました。発表になった時はたくさんの人から連絡がきて、どこに行っても『朝ドラ出るんだね』と言っていただいて、影響力がすごいなと思いました」
健太郎は福岡出身で、博多弁が特徴的。高橋はそれが一番不安だったと打ち明ける。
「方言で長い撮影期間お芝居をすること自体が初めてで、それが一番怖かったというか、『大丈夫なのか』という気持ちが一番大きかったです。方言指導の先生が音声を入れてくださったものを聞いて、現場で違ったら修正していただいて。あとは、旅行がてら博多に現地の人の声を聞きに行ったのが、なんとなく意味があったのかなと思います」
●健太郎の気持ちはずっと変えず 外見は変化をつけて
学生時代、戦時中、戦後と、嵩にとってずっと大切な存在で居続けている健太郎。高橋は、年齢を重ねても「気持ちはずっと変わらない」と健太郎の心情について説明する。
「ずっと一緒で、人が好きで、人たらしで、底抜けの明るさがあり、この人のために頑張ってあげようと思ってもらえる人。感覚的な問題ですが、心臓の位置を5センチ上げるようにして、危なっかしさ、軽さ、ふわついている心というか、突拍子もなく何かを言い出しそうな空気感を出すように意識しています」
一方、外見については変化をつけて表現している。
「クランクインに向けて体重を増やして学生時代はふっくらさせ、戦時中は体重を落とし、戦後は学生時代の一歩手前くらいまで増やし、結婚して少し経ってからもう1回落としています」
結婚してからまた少し体重を落としたのは、「年を取った感が生まれるのではないか」という狙いから。また、スタッフ陣の提案で衣装や髪型などに変化をつけたという。
「50代になるとメイクとかで白髪を増やしたりシミを増やしたりしていますが、40歳ぐらいまでは何もしていない状態。健太郎は、しゃべりのトーンは変えていますが、しゃべり方は変えたくないので、じゃあどうしたらいいだろうというところで、襟足を長くしたビジュアルや衣装など、皆さんが持たれている健太郎のイメージに合わせていくという作業をしていました」
また、年齢を重ねていくにつれて肩幅を広くしたそうで、「トレーニングをして肩幅をどっしりさせたことによって、人としての太さが出るかなと意識しました」と明かした。
現在24歳の高橋が、年を重ねた健太郎を演じていくが、「面白いです」と未知なる領域を楽しんでいる。
「今まで等身大の役しか演じたことがなく、25歳頃が一番上でした。今までの引き出しでは通用しないというか、新しいものを取り入れようという意識をしています」
●初の父親役に生きた甥っ子と姪っ子の存在
父親役も初挑戦で、「結婚指輪も初めてしました」とのことだが、甥っ子と姪っ子の存在が役作りに生きたという。
「甥っ子、姪っ子がいるんです。兄が2人いて、2人の子供なのですが、みんなでご飯を食べるシーンでも、子供が後ろに倒れないように手で支えるとか、意識せずともやっていたのは、近くに甥っ子姪っ子がいたから見て覚えていたんだろうなと。そういうのが自然にできたのは兄たちに感謝だなと思います」
いろいろな初めてに挑戦している本作は俳優として大きな経験になっているようで、「『あんぱん』という作品で辛島健太郎を演じたことにすごく意義を感じています」と語る。
「1人の人間の人生を生き切ること自体も初めてでしたし、役を作っていくというよりも、本当に役を生きている者しか足を踏み入れてはいけない世界に来られたという事実を突きつけられながら、緊張感を持って現場にいることがすごく幸せだなと思いました。スタッフさん、キャストの皆さん含め、本当にいい出会いをさせていただいたので、今後、過去を振り返る時に決して忘れることができない作品だなと思いますし、自分が向き合ってきた役の中で、物理的に時間も長く、すごく濃い時間を過ごしたなと思います」
そして、健太郎を演じることは「すごく楽しい」と笑顔を見せ、役が馴染んできている感覚を明かす。
「同じ役を演じているとセリフ覚えがだんだん早くなっていくんだなと気づきました。博多弁も耳に馴染んできて、本を読むとなんとなくその音が聞こえてくるようになりました」
そして、健太郎について「皆さんの心に空気を送り込む存在でありたい」と言い、「戦時中、自分もたくさんつらいことがあったのに、それを伝えるのではなく、『元気出して頑張っていこう』というようなことを大人になってもずっと言っている。そういうことが、見てくださっている皆さんの頭にも残って1日過ごしてくれたらいいなと思っています」と語っていた。
■高橋文哉
2001年3月12日生まれ、埼玉県出身。2019年、特撮ドラマ『仮面ライダーゼロワン』の主演として俳優デビュー。以降、ドラマ『最愛』(21)、『君の花になる』(22)、『フェルマーの料理』(23)、『伝説の頭 翔』(24)、映画『交換ウソ日記』(23)、『ブルーピリオド』(24)、『あの人が消えた』(24)、『少年と犬』(25)、『夏の砂の上』(25)などに出演。2025年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演を果たした。
(C)NHK
