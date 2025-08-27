フリーアナウンサーで気象予報士の坐間妙子（40）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。「TBSラジオ勤務は、今月で産休に入らせていただきます」と明かした。

気象キャスターとして出演しているTBSラジオでは月曜放送が「ラスト」とし、「ブラモニの大島由香里さんとは毎週子育てトークをするのがたのしみでハート 娘より少し年上のお嬢さまのお話を聞きながら、未来に思いを馳せる日々でした 妊娠してからもたくさん気遣ってくださり、毎週会えるのが楽しみだった大先輩ですハート いつもありがとうございます」と感謝の意をつづった。

さらに「＃ふらっと でも向井さん佐藤栞里さんヒャダインさんにとてもやさしくしていただき ゲストのダイタクさんに貴重なアドバイスをいただけて、目から鱗！なわたしでした！ TBSラジオは産休いただくのが2回目なのでみなさんに「がんばってね！」と言っていただき、感謝感謝です。 シューイチはあと少しがんばる予定ですので、引き続きよろしくお願いします」と、一部のテレビは出演を続ける予定だ。

コメント欄には皆藤愛子が「お身体大切になさってください また会えるの楽しみにしてます」とメッセージを寄せたほか、ファンやフォロワーからも「大きい」「大きくなられたお腹も素敵」「元気な赤ちゃん産まれますように」「性別はどちらですかね!?」などのコメントが寄せられた。

坐間は群馬・前橋市出身で、津田塾大を卒業。11年にエフエム群馬に入社し、15年には北陸放送へ。19年に気象予報士試験に合格後、20年にフリーアナウンサーとなった。22年に第1子を出産した。