招集は「ミステリー」今季2得点のオ・セフン、韓国代表選出に母国メディアが疑問符

今月25日、大韓サッカー協会（KFA）は韓国代表メンバーを発表した。

同国代表は、日本代表と同様に9月にアメリカで国際Aマッチ2試合を行う。

Jリーグクラブ所属選手では、GKキム・スンギュ、DFキム・ジュソン（サンフレッチェ広島）、DFキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、FWオ・セフン（FC町田ゼルビア）の4人がメンバー入りした。

だが、韓国メディア『スターニュース』は、今季リーグ戦2得点にとどまるオの招集に疑問符を投げかけた。

同メディアは「本格的にワールドカップに備えなければならないだけに、所属チームの活躍をもとに精鋭メンバーを選ばなければならない時期。今季たった2ゴールにとどまっている上に、所属チームで地位さえ失ったオ・セフンの乗船は疑問が残る」と、町田の大型ストライカーの招集を厳しく問いただした。

現在25歳のオは、昨季町田でリーグ戦33試合8得点2アシストを記録。町田での活躍が評価され、韓国代表に継続的に選ばれるようになった。

193センチの長身を生かしたポストプレーや高い打点のヘディングは、町田と韓国代表が持つ武器の一つとなっている。

同国代表のホン・ミョンボ監督はオへ信頼を寄せており、就任以降、彼を招集しなかったことがない。

しかし、今季は飛躍の年となった昨季とは打って変わり、リーグ戦24試合に出場しながら2得点を挙げるにとどまっている。

さらに、6月以降は先発に名を連ねる回数も減り、直近の9試合では5試合が途中出場、4試合がベンチに座ったまま欠場した。

韓国代表として出場した先月の東アジアE-1選手権では、計16分の出場にとどまり、ほかのFWの活躍に押される形となった。

それでもホン監督は再び同選手を代表に呼んだ。

スターニュースは、このような中、韓国1部浦項スティーラーズでリーグ戦11得点を挙げている長身FWイ・ホジェが選外となり、オが招集されたことを「皮肉な状況だ」と批判した。

また、ホン監督が韓国1部蔚山現代監督時代に、オを指導した経験があることから、同選手の活用法を熟知しているはずとしながらも、今回の招集については「ミステリーとして残る」と評した。

韓国代表は現地時間来月6日にアメリカ代表と、9日にメキシコ代表と対戦する。

母国で厳しい目を向けられているオには、批判の声を黙らせる活躍を期待したい。