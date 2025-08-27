LE SSERAFIM・カズハ、引き締まった“美ウエスト”をチラ見せ！ファンを虜に…「結婚してください」【PHOTO】

LE SSERAFIMのカズハが、抜群のスタイルを披露した。

【写真】「腹筋が眩しい」カズハ、美ウエストあらわに

カズハは8月26日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、ブラウンのクロップド丈トップスにショートパンツを合わせ、上から黒のオーバーサイズのレザージャケットを羽織ったカズハの姿が収められている。トップスからは引き締まったウエストがのぞき、クールな表情とともにシックで洗練された雰囲気を漂わせている。

この投稿を見たファンからは、「本当に綺麗」「結婚してください」「カッコいい感じも最高」「美しい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カズハInstagram）

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは現在、ワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」を開催中。同ツアーのアンコールとして、グループ初となる東京ドーム公演「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME」を11月18日・19日に行う予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。