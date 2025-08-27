吉田沙保里、「ギネス世界記録ICON（アイコン）」認定 “分野の枠を超え、世界中に刺激与えた人物”
今年70周年となるギネス世界記録は27日、元女子レスリング選手・吉田沙保里に「ギネス世界記録ICON（アイコン）」認定証を贈呈したことを発表した。
【写真・動画】「赤ちゃん言葉になっちゃうよね…」愛らしい子犬たちに囲まれる吉田沙保里
「ギネス世界記録ICON」とは、世界記録の達成により、分野の枠を超え、世界中に刺激を与えてきた人々を称したもの。オリンピックで金メダルを3回獲得し、世界選手権優勝を計13回成し遂げた吉田が、スポーツ界、レスリング界を大きくけん引し、現在も計4つのレスリングに関わるギネス世界記録タイトルを保持していることを評価した。
ギネスワールドレコーズジャパンオフィスにて、日本オフィス代表 石川佳織氏が、ICON認定証を吉田に渡し、偉業を讃えた。
■吉田沙保里、レスリング関連ギネス世界記録タイトル
・レスリング世界タイトル最多優勝回数（個人）（Most UWW wrestling world titles won by an individual）：16 2002年から2015年の期間 。オリンピックおよび世界選手権の数値
・レスリング世界タイトル最多優勝回数（女子）（Most UWW wrestling world titles won (female)）：16 2002年から2015年の期間 オリンピックおよび世界選手権の数値
・レスリング世界選手権の最多優勝回数（女子フリースタイル）（Most UWW World Wrestling Championships won (Women's Freestyle)）：13 2002年から2015年の期間
・オリンピック女子レスリング軽量級の金メダル最多獲得数（Most Olympic Women’s Freestyle Wrestling Lightweight Gold Medals）：3 2004、2008，2012年
■吉田沙保里、テレビ番組出演時に達成した記録
・1分間で座って風船を割った最多数（Most balloons burst by sitting in one minute）： 2018年8月25日 123個
・1分間で椅子に座った最多数（Most seats sat on in one minute）： 2019年8月25日 112個
【写真・動画】「赤ちゃん言葉になっちゃうよね…」愛らしい子犬たちに囲まれる吉田沙保里
「ギネス世界記録ICON」とは、世界記録の達成により、分野の枠を超え、世界中に刺激を与えてきた人々を称したもの。オリンピックで金メダルを3回獲得し、世界選手権優勝を計13回成し遂げた吉田が、スポーツ界、レスリング界を大きくけん引し、現在も計4つのレスリングに関わるギネス世界記録タイトルを保持していることを評価した。
■吉田沙保里、レスリング関連ギネス世界記録タイトル
・レスリング世界タイトル最多優勝回数（個人）（Most UWW wrestling world titles won by an individual）：16 2002年から2015年の期間 。オリンピックおよび世界選手権の数値
・レスリング世界タイトル最多優勝回数（女子）（Most UWW wrestling world titles won (female)）：16 2002年から2015年の期間 オリンピックおよび世界選手権の数値
・レスリング世界選手権の最多優勝回数（女子フリースタイル）（Most UWW World Wrestling Championships won (Women's Freestyle)）：13 2002年から2015年の期間
・オリンピック女子レスリング軽量級の金メダル最多獲得数（Most Olympic Women’s Freestyle Wrestling Lightweight Gold Medals）：3 2004、2008，2012年
■吉田沙保里、テレビ番組出演時に達成した記録
・1分間で座って風船を割った最多数（Most balloons burst by sitting in one minute）： 2018年8月25日 123個
・1分間で椅子に座った最多数（Most seats sat on in one minute）： 2019年8月25日 112個