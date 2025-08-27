タレントの中川翔子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の大きなおなかを公開しました。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

タレントの中川翔子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の大きなおなかを公開し、反響を呼んでいます。

「パンパンですね」

中川さんは「双子おなか観察日記　寝るたびに巨大化してる感じ」とつづり、14枚の写真を投稿。双子を妊娠した大きなおなかを披露しています。中川さん本人も「まじでスイカ入れてるみたいだな　いれてないよ！」と、その成長に驚いているようです。

ファンからは「またおっきくなってる！」「でかい」「パンパンですね」「双子ってすごいね」「無茶苦茶大きい子ですね！」などの声が。ほかにも「出産頑張ってください」「応援してるよ」といったコメントも寄せられました。

「珍しくキック撮れた！」

近況をたびたび報告している中川さん。23日の投稿では「珍しくキック撮れた！」と、胎動でおなかが揺れる様子を公開しています。ファンからは「胎動すごいね！」「2人で同時に動かれるとお腹のなかがすごいことになりますよね」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)