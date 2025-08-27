双子妊娠中の中川翔子、“寝るたびに巨大化”するおなか公開！ 「無茶苦茶大きい子ですね！」「でかい」
タレントの中川翔子さんは8月26日、自身のInstagramを更新。双子妊娠中の大きなおなかを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「寝るたびに巨大化」する中川翔子のおなか
ファンからは「またおっきくなってる！」「でかい」「パンパンですね」「双子ってすごいね」「無茶苦茶大きい子ですね！」などの声が。ほかにも「出産頑張ってください」「応援してるよ」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「パンパンですね」中川さんは「双子おなか観察日記 寝るたびに巨大化してる感じ」とつづり、14枚の写真を投稿。双子を妊娠した大きなおなかを披露しています。中川さん本人も「まじでスイカ入れてるみたいだな いれてないよ！」と、その成長に驚いているようです。
「珍しくキック撮れた！」近況をたびたび報告している中川さん。23日の投稿では「珍しくキック撮れた！」と、胎動でおなかが揺れる様子を公開しています。ファンからは「胎動すごいね！」「2人で同時に動かれるとお腹のなかがすごいことになりますよね」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
