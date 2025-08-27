将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局は8月27日、挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が前日に封じた71手目が開封され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）の手番で対局が再開された。

【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第5局（生中継中）

防衛6連覇を目指す藤井王位と王位初挑戦の永瀬九段が激突している“真夏の七番勝負”。第5局は徳島市の料亭・「渭水苑」を舞台に争われている。

藤井王位の3勝、永瀬九段の1勝で迎えた本局は、角換わりの出だしから後手の藤井王位が右玉を採用。穴熊に組んだ永瀬九段は桂のタダ捨てから強く踏み込み、1日目の午前中から竜を作って後手にプレッシャーをかけていった。



午前中はハイペースでの進行となったものの、午後に入ると長考合戦へ。永瀬九段が指した69手目に対し、藤井王位は1時間41分の長考に沈んだ。本局も深い研究が行き届いていると見られる永瀬九段ながら、藤井王位の長考を大きく上回る大長考を見せ、そのまま封じ手の定刻を迎えた。

対局2日目の27日に開封された永瀬九段の封じ手は、解説陣の予想が一致した金を竜で取る一手。激しい戦いが見込まれる今後の戦いでは、どのようなクライマックスが待ち受けるのか。

なお、藤井王位が勝利した場合、防衛6連覇が決まるともにタイトル獲得数が通算31期となり、渡辺明九段（41）の歴代4位の記録に並ぶこととなる。ここを偉業達成の地とするのか、永瀬九段が連勝で踏ん張るのか、本局の星のゆくえに大きな注目が集まっている。

持ち時間は各8時間の2日制。

（ABEMA／将棋チャンネルより）