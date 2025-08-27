◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー―メンフィス（２６日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、傘下マイナー３Ａのオクラホマシティー・コメッツで本拠地のメンフィス・レッドバーズ戦に先発登板し、初回は２１球を投げてストライクが１１球のみと苦しみ、いきなり先取点を与えた。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入り、メジャー復帰へ向けてリハビリを続けている朗希。この日は中５日で３度目のマイナー登板となった。左打者８人を並べた打線を相手に初回は、先頭打者にいきなり４球連続で直球が外れて四球。続く打者には右前安打を浴びて無死一、三塁といきなりピンチを迎えた。３番打者はカウント２―２から低めのスプリットで空振り三振。４番の唯一の右打者・ジョーダンには右犠飛を許して先取点を献上した。続く打者は二ゴロに打ち取った。初回の最速は９７・４マイル（約１５６・８キロ）だった。

復帰後初で９７日ぶりの対外試合登板だった１４日（同１５日）のアルバカーキ戦に先発した際には、新球のツーシームやカットボールを試すなどしたが、２回０／３で４１球を投げ６安打３失点。最速は９５・７マイル（約１５４・０キロ）止まりだったが、試合後には「まず健康面で不安なく投げられて、そこは良かった」とホッとしたように振り返っていた。

２度目の登板は中５日で２０日（同２１日）の敵地・タコマ戦。出力アップをテーマに臨んだ先発で４回途中６０球で３安打２失点で２三振、最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）をマークし、「１００マイル（約１６１キロ）を投げられる能力はあると思う。まだできていないことがある」とうなずいていた。

ロバーツ監督は朗希のメジャー復帰について「前回の登板は初登板よりもよかったと聞いている。前向きな要素はあった。まだ完全ではないが、（復帰に）近づいている。最も自信を与えるのは結果。だから前回の登板はいい兆候だ。現状の先発投手陣の状況を考えると、もう１試合（リハビリ登板が）必要だと思う」と説明。この試合を含めても最低２試合の登板が必要であることを明かしていた。ドジャースは現状で先発陣が山本、大谷、カーショー、グラスノー、スネル、シーハンと６人がそろっている。