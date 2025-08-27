“男装ヒロインとイケメン4人”が社会現象に…韓流に代わる新たな波「中国時代劇ドラマ」ランキング！
グローバル化した韓流ドラマに変わって、中国ドラマが年々注目度を増しています。中でも4000年の歴史を持つ中国の時代劇は、古代から近世まで奥行きが深く、ロマンスからアクション、ファンタジーまでジャンルも幅広く、エンターテインメント性の高い作品が揃います。
そんな中国時代劇のおすすめ作品を『中国時代劇歴史大全 2026年度版』のライター陣が紹介します。（本記事は『中国時代劇歴史大全 2026年度版』より一部を抜粋し、再編集したものです）
＜作品ランキングを選定してくださったのはこの3人！＞
◆小田香（エンタメライター）
『韓流ぴあ』や中国時代劇ムックを中心にアジアエンタメ全般を網羅。韓国・台湾映画のパンフレットなど各媒体で執筆。
◆菊池昌彦（アジア雑学ライター）
雑誌『歴史街道』にて「世界のクイーン＆プリンセス」連載。著書に『中国時代劇がさらに楽しくなる！ 皇帝と皇后から見る中国の歴史』。
◆島田亜希子（ライター）
中華圏を中心としたドラマ・映画関連に精通。中国時代劇ムックを始め、各誌媒体やWebメディアなどで執筆し、中文翻訳も時々担当。
◆中華エンタメライターが、定番の3ジャンルから厳選した中国時代劇ランキング
中国では、ネット配信のミニドラマから、100億円近い予算をかけた大作まで、多くのドラマが毎年生み出されています。日本で視聴可能な中国時代劇も年々増加傾向にあり、ドラマを通して中国の歴史を学ぶことができ、美男美女がそろった旬なスター人気も高まっています。
今回は中国時代劇に詳しいライター陣による、ジャンル別ドラマランキングを発表。中国時代劇の王道ともいえる、恋愛要素たっぷりな「ロマンス時代劇」、歴史上の人物を描いた「骨太時代劇」、時代設定は架空ながらエンターテインメント性抜群の「フュージョン時代劇」の3つのジャンルごとに選ばれた作品は、物語も配役も間違いのない傑作です。
中国時代劇に興味のある方は、まずはランキング1位作品から試してみてはいかがでしょうか？
◆〈ロマンス時代劇編〉流浪の男装ヒロインにイケメン男子4人がそれぞれに愛を伝える『長相思』
＜見どころ＞
男装して町医者として生きるヒロインと、タイプの違った4人の男性との愛と友情と対立の物語。男装女子とイケメン4人という少女漫画的ロマンスが、国を揺るがすほどのスケールに拡大。ヒロインを演じるのは、現代劇でも時代劇でも活躍する、中国の国民的人気女優ヤン・ズー。ドン・ウェイ、ジャン・ワンイー、タン・ジェンツー、ワン・ホンイーというイケメンスター4人が相手役。配信開始直後から視聴ランキングで1位となり、社会現象的人気となった作品。
＜ストーリー＞
3つの国が覇権を争っていた時代。皓翎国の王姫だった小夭（ヤン・ズー）は、流浪の末に男性医師に身をやつし穏やかに暮らしていた。ある日、身元不明な青年（ドン・ウェイ）を助けて側に置くが、彼は小夭が女性であることに気が付く。彼女を利用しようとする辰永国の軍師（タン・ジェンツー）や、生き別れた小夭を探す従兄（ジャン・ワンイー）が現れ、運命の輪が回り始める。
＜おすすめコメント：島田亜希子＞
ヤン・ズー演じるヒロインが、魅力溢れる4人のお相手の誰と結ばれることになるのか、最後まで目が離せない展開に夢中になりました。恋愛物だけど程よい甘さなのも◎。
◆〈骨太時代劇編〉氾濫する黄河の治水事業に取り組む男たちが熱い『康熙帝〜大河を統べる王〜』
＜見どころ＞
清朝第4代皇帝・康熙帝のもとで、黄河の治水に命を賭けた男たちの生き様を描いた本格大河ドラマ。康熙帝を演じるのは高貴な役どころが似合うルオ・ジン。皇帝を支えて治水事業にまい進する主人公にベテラン俳優ホァン・チーチョンと俊英イン・ファン。主要登場人物は実在の人物で、その他のキャストも中国時代劇の実力派揃い。加えて全長5キロメートルもの河のセットを築いて撮影された、氾濫や堤防決壊、治水工事シーンが迫力満点。
◆〈骨太時代劇編〉氾濫する黄河の治水事業に取り組む男たちが熱い『康熙帝〜大河を統べる王〜』
＜見どころ＞
清朝第4代皇帝・康熙帝のもとで、黄河の治水に命を賭けた男たちの生き様を描いた本格大河ドラマ。康熙帝を演じるのは高貴な役どころが似合うルオ・ジン。皇帝を支えて治水事業にまい進する主人公にベテラン俳優ホァン・チーチョンと俊英イン・ファン。主要登場人物は実在の人物で、その他のキャストも中国時代劇の実力派揃い。加えて全長5キロメートルもの河のセットを築いて撮影された、氾濫や堤防決壊、治水工事シーンが迫力満点。