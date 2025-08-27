『鬼滅の刃』センス抜群！オシャレ姿の胡蝶＆冨岡 スカート＆片眼鏡のufotable絵に大反響「洋装に悶絶」「品があって」
大ヒット上映中の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』と「リロホテルズ＆リゾーツ」のコラボを記念して、ufotable描き下ろしイラストが公開された。スカート姿の胡蝶しのぶ、片眼鏡姿の冨岡義勇などが描かれており、ネット上で話題となっている。
【画像】見たことない！スカート姿の胡蝶しのぶ 眼鏡の冨岡義勇…公開されたイラスト
今回のコラボではufotable描き下ろしイラストや館内放送の実施、コラボルームに宿泊できる特典付きプランも販売。今回公開されたイラストでは、お出かけするヒラヒラなスカートを履いた胡蝶、片眼鏡でクールな一面を見せる冨岡らを見ることができる。
見たことない姿にネット上では「しのぶさんすてき ヒラヒラスカート似合っている」「洋装の胡蝶しのぶの可愛さに悶絶」「特にしのぶさんの格好がとても品があって素敵」「しのぶさん大人の雰囲気があって綺麗」「全人類が好きなやつ！」。
「見返り片眼鏡の義勇かっこよすぎる 口元もすごい絶妙な描き方 笑ってるようにもみえるし笑ってないようにもみえる」「冨岡さんあなた、なんでそんな美顔を持ってるの、？」「義勇さんえぐいって最近のビジュどしたん」「見返り義勇さんすてきすぎますて！」など驚きの声が出ている。
■プラン内容
プラン名：Relo Hotels＆Resorts×「鬼滅の刃」コラボ宿泊プラン
予約受付期間：2025年8月18日(月)00:00〜2025年12月18日(木)
宿泊期間：2025年9月19日(金)〜12月18日(木)チェックインまで
内容：1オリジナルルーム装飾 2限定ノベルティプレゼント 3竈門炭治郎と我妻善逸のARボイス 4館内装飾
■オリジナルコラボグッズ販売
「鬼滅の刃」コラボプラン実施施設に宿泊の方を対象に描き下ろしイラストを使用した限定グッズを販売する。
＜ラインナップ＞
・アクリルスタンド（5種類）各1,980円（税込）
・缶バッジ （ランダム5種類）各550円（税込）
・クリアファイル（1種類） 各550円（税込）
・ダイカットステッカー（ランダム10種類）各385円（税込）
