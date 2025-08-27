明日の『あんぱん』“のぶ”今田美桜＆“嵩”北村匠海、ファンレターをくれた少女と対面
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「愛するカタチ」（第109回）が8月28日に放送される。
【写真】ファンレターをくれた少女と対面する嵩（北村匠海）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第109回あらすじ
ある日、嵩にファンレターをくれた小学生の中里佳保が、祖父の砂男と柳井家にやってくる。笑顔で迎えるのぶと嵩だったが、ニコリともせずに辛辣な言葉を投げる佳保に、2人はタジタジになる。
張ってあった太ったおじさんの絵には興味を示すものの、佳保は映画の話などで蘭子（河合優実）と意気投合。そんな中、砂男はのぶと嵩に佳保のつらい出来事を話し、嵩の詩集に救われたと感謝を伝える。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】ファンレターをくれた少女と対面する嵩（北村匠海）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
ある日、嵩にファンレターをくれた小学生の中里佳保が、祖父の砂男と柳井家にやってくる。笑顔で迎えるのぶと嵩だったが、ニコリともせずに辛辣な言葉を投げる佳保に、2人はタジタジになる。
張ってあった太ったおじさんの絵には興味を示すものの、佳保は映画の話などで蘭子（河合優実）と意気投合。そんな中、砂男はのぶと嵩に佳保のつらい出来事を話し、嵩の詩集に救われたと感謝を伝える。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。