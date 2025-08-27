スペイン発スマホマウント「MirrorPlay」に内蔵されたNFCチップの仕掛けがおもしろい
リモートワークで自宅とオフィスを行き来する日々。デスクに着いたらまずスマホをどこに置くか迷い、タスク管理アプリを開いて、音楽アプリを立ち上げて…毎朝同じルーティンに数分かかっていませんか？
そんな「小さなタイムロス」の積み重ねが、実は生産性を下げる原因かもしれません。
NFCで実現する1秒の仕事術
スペイン発の「MirrorPlay」は、一見するとただのスマホマウント。でも、内蔵されたNFCチップが面白い仕掛けを持っています。
壁や鏡にひねって固定したMirrorPlayに、スマホをかざすだけ。それだけで、事前に設定したアプリが自動起動。朝のルーティンが文字通り「1秒」で完了します。
例えば、デスク横の壁に設置すれば「仕事モード」のトリガーに。Notionが開き、Spotifyの集中用プレイリストが流れ始める…そんな環境が瞬時に整います。
特許取得の吸引力で叶える柔軟性
このマウント、実はEUで特許を取得した独自の吸引システムを搭載。電源不要でありながら、ひねるだけでガッチリ固定できるんです。
窓、鏡、タイル、大理石…平らでツルツルした面ならどこでもOK。オンライン会議中は目線の高さにスマホを固定してサブカメラに。キッチンではレシピ動画用のディスプレイに。お風呂場の鏡に付ければ、防水ケースに入れたスマホで動画視聴も楽しめそうです。
MagSafe対応なので、iPhone 12以降ならケースなしでピタッと装着。Androidユーザーも付属の金属リングで同じ体験ができます。
あらゆるシーンで活躍
使えるシーンはさまざま。
例えば、キッチンの壁に取り付けてレシピや料理動画を見ながら調理をしたり、鏡に貼り付けてトレーニング動画を見ながら運動したり。通話や配信、録画にも役立ちます。
アクションの自動化も設定できる
正直、最初は「ただのマウントでしょ？」と思っていました。でもNFC機能の可能性を考えると、ワクワクしてきます。
朝一番にスマホをかざせば自動でSlackが開き、退勤時にかざせば勤怠アプリが起動…なんて設定も可能。Apple ショートカットやAndroidの自動化アプリと組み合わせれば、使い方は無限大です。
重さ約22gという超軽量設計なので、ノマドワーカーの方なら持ち歩いてカフェの窓に設置、なんて使い方もアリかも。これ、地味に仕事の質を変えてくれそうです。
シンプルな見た目に隠された、スマートな機能性。「MirrorPlay」の詳細な仕様や設定方法は、ぜひ公式ページでチェックしてみてください。
