「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が２７日に発売するファースト写真集「たまゆら」「しおどき」のオフショットを公開した。

玉井は２７日までにインスタグラムを更新。「玉井詩織１ｓｔ写真集『たまゆら』そして１ｓｔストーリー写真集『しおどき』２作同時発売です オフショットあげていきます」と記しオフショットをアップ。

丈の短いトップスからきれいな腹筋がのぞくラフな姿や、スポーティーなスタイルでコインランドリーにいる「たまゆら」のオフショット、一方、デコルテを出した黒のドレス姿で車に乗る大人っぽい「しおどき」のオフショットなどを披露した。

この投稿には、「とにかく素敵」「可愛すぎる」「美しすぎて」「腹筋かっこいい」「真反対だけどどっちも好き」「まじ美しすぎて最高です！」「ガチ恋」「大人なしおりん美しい」「ゴージャスもリラックスも素敵」などのコメントが寄せられた。

玉井は芸能活動２０周年と３０歳を記念し、初の写真集を２冊同時発売。ベトナムで撮影した「たまゆら」、フジテレビ系ドラマ「ｓｉｌｅｎｔ」などを手がけた脚本家の生方美久さんが書き下ろしたストーリーの人物を演じる「しおどき」で異なる表情を見せている。