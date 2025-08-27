そんな、まさか…ね？

昨今、さまざまなコンテンツでリバイバルブームが起こっていますが、ひょっとしたらiPhoneにもとあるリバイバルが起こるかも？ みたいな噂があります。なんとバンパーの復活の可能性。

バンパー？なんじゃそりゃ？

って思う方も多いと思いますので、軽く説明しますと、iPhone 4時代に発売された、iPhoneの側面に装着する「枠」みたいなケース。

背面ガラスになった古のiPhone（iPhone 4）のバックパネルの美しさを損なうことなく、iPhoneを保護できる。といったコンセプトの枠…いや、ケースです。

I believe Apple has at least considered/tested a new case for the slimmer iPhone this year that surrounds the edges but doesn’t cover the back. It’s a similar concept to the iPhone 4 Bumpers from 2010. https://t.co/6HYKmUUKSP pic.twitter.com/VzQGTFlOIg - Mark Gurman (@markgurman) August 24, 2025

Apple（アップル）の情報に詳しい、マーク・ガーマン記者は、アップルはそのケースをiPhone 17 Air向けに検討・テストしたと主張しています。

薄型のiPhone 17 Airはバンパーの方がスリムさが際立つ？

なぜiPhone 17 Air向けに？

というと、やはりその極限まで攻めた薄さを損ないたくない。といったところがあるのかもしれませんね。

これまでの噂だとiPhone 17 Airは最薄で5.5mmになるといった予想もあります（詳しくはこちら）。

いくらiPhone自体が薄くても、保護ケースが分厚いとそのありがたみも半減しちまいますから、本体の薄さを味わいつつ、多少の防御力を得られるバンパーは、妥協案としてアリよりのアリかも？

枠だけのケースを信用していいの？ → 僕は怖かった

なおここからはちょっと余談ですが、僕はiPhone 4、iPhone 4Sとバンパーを使っていました。

形状的に側面の枠は全面・背面のパネルよりも盛り上がっているので、テーブルに置いたときも直接パネルが接地することはありません。見た目よりは防御力あった気がします。

ただ、打ちどころが悪いと割れるときは割れる。

当時も「バンパーで十分だよ派」と「我はバンパーを信じない派」の両方がいた気がするなぁ。

でも、あれから15年経ってバンパーが復活するとなったら、僕含め古のiPhoneファンたちはちょっとした同窓会気分で盛り上がりそうな気もしていますね。果たして本当に来るのか？ バンパーが現代に蘇る日が!?

まだまだ謎に包まれているiPhone 17シリーズの噂もチェックしつつ、イメージを膨らませておきましょうね！

【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表か（8月21日 更新）

Source: MacRumors, X（Mark Gurman）