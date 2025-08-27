

子どもが、通知音が鳴るたびに勉強を中断してスマホを見ている。「ながら勉強」は、どれほど勉強の効果を下げてしまうのでしょうか？（写真：TATSU／PIXTA）

実は「多くの日本人が、教科書さえきちんと読めていない」そんな衝撃の結果が、50万人以上が受検したリーディングスキルテストの結果から見えてきました。

30万部超のベストセラーとなった新井紀子氏による著書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』の待望の続編となる『シン読解力』が刊行されました。本書では、シン読解力（教科書を正確に読み解く力）と学力やビジネスとの関係を明らかにします。

スマホは「視界にある」だけで注意散漫に

お子さんのスマホとの付き合い方に悩む親御さんは多いでしょう。





しかし、大人も手持ち無沙汰になるとついスマホを見てしまったり、ダラダラと離れられなかったりすることはありませんか？

実は、スマホに触っていなくても、机の上に置いて視界に入っているだけで、集中力は下がってしまうことが海外の研究でわかっています。

私たち東北大学加齢医学研究所では、子どもの脳と生活習慣の関係を15年以上にわたり研究してきました。

毎年、仙台市の全小中学生約7万人以上を対象に実施している調査からは、スマホの利用時間と学力の間に明確な関係が見えてきました。

その結果、スマホが子どもたちの学力を「破壊」している、という恐ろしい現状が浮き彫りになったのです。

1日のスマホ使用が「1時間未満」をピークとして、使用時間が長いほど成績が低いという相関が見られました。

スマホ使用時間が長い子どもは、単純に勉強をしないから成績が低いというわけではありません。スマホの使用時間が「3時間以上」になると、どれほどがんばって勉強時間を確保していても、きちんと睡眠時間をとっても、成績が平均未満に沈んでしまう傾向があることが明らかになったのです。

「ながら勉強」の驚くべき悪影響とは？

SNSの通知を確認しながら、ゲームをしながら、動画を流しながら──。こうした「ながら勉強」は、集中して学習している子どもたちと比べ、明らかに効果が落ちることがわかっています。

極端な例ですが、「30分間、集中してスマホを使わずに勉強した子」と「3時間、スマホを触りながら『ながら勉強』をした子」の成績が、ほとんど変わらないという衝撃的なデータもあります。つまり、3時間勉強しても、実質的には集中して勉強した30分の効果しか得られていないのです。

脳のワーキングメモリ（頭の中で情報を一時的に保持し、処理する力）については前回の記事でもお話ししましたが、「作業外の刺激」も、脳の稼働効率を下げる一因です。新井先生も書籍の中でシン読解力のトレーニングのためには、「作業外の刺激をできるだけ減らそう」とお話しされていました。

人間の脳は、マルチタスキングには向いていません。

前頭前野は原則として一度に1つのことしか集中できないという性質があります。「同時進行」しているつもりでも、実は注意を細かく切り替えているだけのタスクスイッチングに過ぎません。

頻繁な注意の切り替えは集中を妨げ、作業効率を低下させることが知られています。また、ワーキングメモリは、いわば机の上の作業スペースのようなもので、物が多くなればなるほど探すのも整理するのも困難になります。

つまり、「ながら」作業や「ながら」勉強は、効率が悪いのです。学習の効果を上げるには、子どもの学習以外の刺激をなるべく減らして集中して取り組める環境を整えることが重要です。

私自身、『シン読解力』に掲載されている「リーディング・スキル・テスト（RST）」に挑戦してみたところ、残念ながら全問正解とはいきませんでした。瞬時の理解と判断には、情報処理の「余白」が必要なのです。

余計な情報や刺激で脳の作業領域が埋まってしまうと、本来必要な思考や記憶の操作が難しくなります。これは子どもだけでなく、大人の仕事や判断力にも影響します。一旦整理して、一つのことに集中する方が、脳には合っているのです。

納得しない子どもには「データ」で示す

中高生に「スマホはダメ」と言っても、素直に聞いてくれないことは多いですよね。「それってあなたの感想ですよね？」と返されるような空気感もあるかもしれません。

実際、今の子どもたちは動画やSNSを通じてデータやエビデンスに触れて育っているため、感情論や曖昧な言葉には敏感なように思います。

インフルエンサーのひろゆきさんによる「それってあなたの感想ですよね」というフレーズが、2022年の小学生の流行語ランキング1位になったかと思います。子どもたちに「スマホは良くないよ」とただ言っても「あなたの感想ですよね」と言われてしまうでしょう。

そういったただの感想みたいなものを信頼しないという価値観が、昔より強い気がします。これも私の感想ですが（笑）。

実際に、世界的な学力調査であるPISAの結果を見ても、「科学的リテラシー」の国別順位が2018年の5位から2022年には2位まで上がっています。

私が学校などで話をすると、「3時間ダラダラと『ながら勉強』をするより、30分集中して宿題を終わらせて、それから遊びに行ったら2時間半も多く遊べるよ。そっちの方が得じゃない？」と伝えるだけで、子どもたちの反応が大きく変わります。

ある生徒は「これまで親の話は無視してきたけど、今日のデータに基づく話を聞いて、初めて本気でスマホに気をつけようと思った」と話してくれました。

大切なのは、押し付けるのではなく「正しい情報」を共有し、一緒に考えること。そのベースになるのは、やはり日頃の信頼関係です。

そうした私たちの調査が掲載された書籍『スマホはどこまで脳を壊すか』（朝日新聞出版）や、私の師であり「脳トレ」を監修していた川島隆太教授の本などを読んでいただき、正しい情報を伝えていただくことがスタートになるかとは思います。

スマホルールは、子どもに一方的に課すものではなく、「親子で決めて、親子で一緒に守る」ことが基本です。にもかかわらず、多くの家庭では親がルールを決め、子どもに押し付けているのが現状です。

しかし、子どもは親の姿をよく見ています。たとえば、親が話しながらスマホをいじっていたら、それだけで信頼関係にヒビが入ってしまうこともあります。

おすすめは、スマホを「物理的に遠ざける」こと。

食事や睡眠のときには別室に置き、目の前のことに「全集中」です。勉強や仕事のときも、デスクには置かずに離れたところに置き場所を決めておくのが良いでしょう。

家族で食卓を囲む際には、テレビを消してスマホを置いて、会話を楽しむこともおすすめです。前回の記事でお話した、3つの「共有」にもつながります。

親子で「スマホルール」をつくる意味

実際に、家族でしっかりと話し合い、互いに納得できる形でスマホのルールを決めて実践した家庭では、「会話が増えた」「笑顔が増えた」という声が多数寄せられています。





共にルールを守ることで、親子が戦友のような関係になるのです。

「一緒に決めた」「一緒にがんばった」という経験が、子どもとの信頼関係を深めます。

親にとっても、子育てのストレスを軽減するきっかけにもなるでしょう。

スマホとの付き合い方を見直すことは、親子の関係性を見直すことにもつながります。

だからこそ、ぜひ「親子でスマホとどう向き合うか」を、今日から話し合って一緒に実践してみてください。

（構成：岩辺みどり）

（榊 浩平 ： 東北大学応用認知神経科学センター 助教）