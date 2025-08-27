【WWE】SMACK DOWN（8月22日・日本時間23日／アイルランド・ダブリン）

【映像】失敗した？ 美女レスラー、大ジャンプ必殺技で“異変”

若手女子王者がまさかのミスを犯した。コーナー最上段から捨て身のダイブを試みるも飛距離が足りずファンも冷や汗をかく事態となった。

注目を集めているのは元体操選手という経歴を持つ26歳の若手美女レスラー、ティファニー・ストラットンだ。昨年にはデビューからわずか3年ながら全ての女子王座にいつでも挑戦できるブリーフケース”ミス・マネー・イン・ザ・バンク”を保持。今年初めにその権利を行使して見事WWE統一女子王座に輝き、現在まで同王座を死守し続けている。

そんなステファニーは日本時間23日に開催された「SMACK DOWN」でジェイド・カーギルと組み、ベッキー・リンチ&ナイア・ジャックス組と対戦した。

試合中盤にアクシデント。ティファニーがコーナー最上段に登ると、場外にいたベッキーとナイアに向かってダイビングセントーンを繰り出す。しかし、飛距離が足らずティファニーの足がベッキーとナイアに直撃。ティファニーもほぼ直接床に落ちるようにして着地。頭を抑えて一瞬痛がる仕草を見せた。

これにはファンも騒然。「飛距離足りてない」「あっぶな」「頭打ってる」「結構危ない落ち方」「やばくないか今の」と心配するコメントが多く集まった。なお、試合はティファニー&ジェイド組が勝利している。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）