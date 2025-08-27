千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

8月24日（日）放送の同番組では、大悟が相方・ノブの“薄毛事情”を暴露する場面があった。

今回は芸人たちが見たという“予知夢”を語り、未来を予言する企画「私たちが見た未来」を実施。

みなみかわ、ビスケットブラザーズ、レインボーのジャンボたかお、ラランドのニシダの4組が集結し、未来で起こる“何か”を、それぞれが見た夢と独自の視点で大胆予言していった。

芸能界に激震を起こす衝撃予言の数々にスタジオは騒然となるなか、予言には大悟も参加して「2026年にノブが堂々と植毛する」と断言。

大悟は「ノブは30歳ぐらいのときから、“親父がハゲてる”“兄貴がハゲてる”っていうので『絶対くんねん』って言っていた」「だけど、“テレビに出てる”“ハゲないぞ”っていう意識を持っていたから、売れるまではハゲないっていう意識でハゲなかった」とノブの薄毛事情に触れる。

しかし「ある程度の番組を持ち出した緩み、人生が確定した緩み、とくに家を買ったあたりから毛が抜け出した」と語る大悟。

そして「（別の番組で本番前に）うっすらみんなに聞こえるくらいの声で、『ちゃんと堂々と植毛するから』って言い出した」と暴露した。

「来年は確実に植毛する」と続けた大悟に、ノブは「事実やん」と返しながらも「（かまいたち）濱家と一緒に『最近薄いんですよ』ってハゲトークしているときに、『堂々と植毛したろうかな』（って言ったのを）大悟が聞いていただけ」と、真相を打ち明けていた。